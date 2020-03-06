Во Владивостоке автолюбителей шокировал ребёнок за рулём спорткара — видео

Автолюбители во Владивостоке остались в шоке после неожиданной встречи на одной из дорог города. Всему виной стал обычный ребёнок, который вёл дорогой Subaru. Видеозапись опубликована в сообществе "Новый Владивосток" в Сети.

На кадрах можно увидеть, что по оживлённой трассе едет дорогой спорткар. При этом, когда авторы ролика попытались его обогнать, то увидели, что за рулём сидит мальчик, которому на вид около десяти лет.

Примечательно, что он самостоятельно управлял авто и ехал на достаточно высокой скорости. Примечательно и то, что на пассажирском сиденье можно разглядеть силуэт кого-то из взрослых.