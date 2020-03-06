В США в рекламе ФБР появился Владимир Высоцкий

Федеральное бюро расследований США начало новую кампанию по вербовке русскоязычных агентов, а также по сбору информации об их деятельности на территории страны и разместило в соцсетях призывы "к сотрудничеству", сопроводив их фотографиями работника Московского уголовного розыска Глеба Жеглова, которого сыграл Владимир Высоцкий.

— Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чём поговорить. Мы тоже любим Высоцкого, — говорится в тексте рядом с изображением певца.

Фото © Facebook / Ник Лахонин

Под публикацией прикреплена также ссылка на региональное отделение контрразведки ФБР, где на русском и английском содержится призыв поделиться важной для безопасности США информацией и указаны адреса, по которым можно приехать и рассказать всё "в доверительной обстановке".

Это уже как минимум вторая рекламная кампания от ФБР, которая направлена исключительно на русскоязычных жителей США. Стоит отметить, что в ведомстве провели работу над своими прошлыми ошибками и наконец наняли человека, который знает русский язык.