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Два человека погибли при выбросе метана на шахте "Воркутинская" в Коми

Всего спасатели вывели на поверхность 104 человека.

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Фото © ГУ МЧС РФ по Республике Коми

В результате скачка метана и последующего скопления газа в шахте "Воркутинская" в Республике Коми погибло два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

По словам собеседника агентства, в момент ЧП в забое шахты находилось четыре человека. Впоследствии были обнаружены тела двоих погибших горняков.

По информации регионального главка МЧС России, на поверхность было выведено 104 работника шахты. Информация о происшествии появилась в 4:35 по местному времени 6 марта. К ликвидации последствий привлечено 52 человека и 12 единиц техники.

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