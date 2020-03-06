Два человека погибли при выбросе метана на шахте "Воркутинская" в Коми

В результате скачка метана и последующего скопления газа в шахте "Воркутинская" в Республике Коми погибло два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

По словам собеседника агентства, в момент ЧП в забое шахты находилось четыре человека. Впоследствии были обнаружены тела двоих погибших горняков.

По информации регионального главка МЧС России, на поверхность было выведено 104 работника шахты. Информация о происшествии появилась в 4:35 по местному времени 6 марта. К ликвидации последствий привлечено 52 человека и 12 единиц техники.