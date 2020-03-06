Эксперты сообщили о повышении индекса "здоровья банковского сектора" в России

Доля российских банков, которым в ближайший год работы не грозит дефолт (индекс здоровья банковского сектора), по итогам прошлого года повысилась до 90,5% против 89% в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные рейтингового агентства "Эксперт РА".

По мнению аналитиков, повышение индекса связано с количеством отозванных лицензий на финансовую деятельность, которое уменьшилось практически вдвое: в 2018-м таких случаев было 57, а в прошлом году 28.

При этом отмечается, что повышение индекса до 90,5% говорит о том, что на территории РФ действует ещё 38 кредитных организаций, которые находятся в зоне повышенного риска. Ещё один нюанс заключается в том, что ускорилась консолидация банковского сектора: в течение года произошло 12 реорганизаций, в том числе слияний с более крупными игроками.

Ранее Лайф сообщал, что банки ограничили выдачу кредитных карт россиянам более чем на 20%.