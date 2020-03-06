Экс-депутат Госсобрания Якутии получил срок за ДТП в пьяном виде

Бывшего депутата Госсобрания Якутии за окончившуюся смертельным ДТП езду приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Находясь за рулём в нетрезвом состоянии, Николай Румянцев в 2017 году превысил разрешённую скорость и сбил троих пешеходов на 23-м километре дороги Якутск — Намцы. В результате аварии двое получили травмы средней тяжести, а третий скончался на месте происшествия.

Румянцев частично признал свою вину.

— С учётом мнения государственного обвинителя судом назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управлять транспортным средством на два года, — отметили в прокуратуре.

Приговор пока не вступил в силу, и стороны ещё могут его обжаловать. Отмечается, что в мае 2019 года Якутский городской суд приговорил экс-депутата Госсобрания к трём годам и шести месяцам лишения свободы, однако его адвокаты подали апелляцию. Защита Румянцева трижды требовала прекратить дело с примирением сторон, но ходатайства были отклонены.