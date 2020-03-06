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Более 900 человек захотели стать космонавтами "Роскосмоса"

Действительно сделать это смогут лишь четверо.

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Фото © Pixabay

Более 900 человек изъявили желание полететь в космос в ходе отбора в отряд космонавтов "Роскосмоса". Об этом в интервью РИА "Новости" заявил начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов.

Всего по состоянию на 4 марта у нас 922 обращения. Они поступили как по телефону, так и по электронной почте, — сказал он.

Власов подчеркнул, что на данный момент в госкорпорацию поступило лишь 74 пакета документов — от 58 мужчин и 16 женщин. Среди них есть 15 претендентов из ракетно-космической отрасли, девять из Министерства обороны РФ и два — из "Росатома".

Напомним, третий открытый набор в космонавты стартовал в июне 2019 года и продлится до конца июня этого года. В результате строгого отбора планируется оставить лишь четырёх кандидатов, которые впоследствии смогут полететь на Международную космическую станцию (МКС) на кораблях "Союз" и "Орёл" и принять участие в пилотируемой лунной программе.

Ранее космонавт Олег Артемьев рассказал, что сможет отправиться на МКС не раньше 2023 года, поскольку перед ним на орбите по плану должно побывать десять человек.

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