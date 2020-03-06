Психолог рассказала, как избежать нервного расстройства из-за смартфонов

Чтобы не превратиться в нервного параноика, вечно проверяющего телефон, в первую очередь стоит отключить на гаджетах функцию push-уведомлений. Об этом в интервью агентству "Москва" рассказала член Федерации психологов образования РФ Юлия Челышева.

По её словам, чем чаще люди пользуются гаджетами, тем быстрее у них формируется клиповое мышление, которое вынуждает резко переключаться с одной темы на другую. Казалось бы, что в этом плохого, ведь это сродни многозадачности? Однако если способность к последней предусматривает качественную параллельную обработку нескольких задач, клиповость, по сути, представляет собой перескакивание с одного дела на другое, а затем на третье вне зависимости от их завершения.

— Мы не проверяем качество выполнения предыдущей задачи и часто про неё забываем. В итоге формируется рассеянное внимание: нервничаем, спешим, стараемся успеть и включиться везде, — пояснила психолог.

Подобный образ жизни сказывается на психике и нередко вызывает нервное расстройство, люди становятся более раздражительными, возбуждёнными, а push-уведомления лишь усугубляют ситуацию. В связи с этим Челышева предлагает минимизировать присутствие гаджетов в жизни и читать сообщения вечером в спокойной обстановке.

При этом в выходные дни смартфон вовсе рекомендуется отключить на сутки или хотя бы на несколько часов. Подобную разгрузку от гаджетов в особенности стоит практиковать вечером, чтобы ночью не беспокоили сны, связанные с недолайканными фотографиями и ненаписанными сообщениями.