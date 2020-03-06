На уральского гаишника-Казанову завели уголовные дела за секс с 12-летней девочкой

Инспектора дорожно-патрульной службы из Екатеринбурга Владислава Ханипова подозревают в сексуальных отношениях с двенадцатилетней девочкой. Как стало известно Лайфу, мужчину уже задержали сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.

По данным правоохранителей, отношения уральского 35-летнего Казановы и несовершеннолетней длились около полугода. В период с сентября 2019 года по февраль 2020 года полицейский совершал действия сексуального характера по отношению к малолетней в квартире на улице Военной. При этом связь продолжалась по обоюдному согласию.

В марте инспектора ДПС с позором уволили из системы МВД. Впоследствии на бывшего полицейского завели восемь уголовных дел по статье 134 УК РФ "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Сейчас Ханипов заключён под стражу до 3 мая.

— Назначена служебная проверка в отношении всего руководства задержанного. По её итогам им будет дана оценка за работу по воспитанию личного состава. Уверяю, как говорится в поговорке, каждой сестре достанется по серьге, — рассказал Лайфу начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее Лайф сообщал, что СКР объявил в розыск педофила, изнасиловавшего маленькую девочку в Уфе.