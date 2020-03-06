Сотрудница магазина в Москве исчезла после того, как ей по ошибке начислили аванс в 2 млн рублей

Сотрудница московского магазина детской одежды пропала после того, как ей по ошибке выплатили аванс в размере двух миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию 5 марта обратилась представительница организации. Она рассказала, что сбежавшая сотрудница ранее устроилась на должность заведующей секцией в отделе молодёжной и детской одежды с окладом 23 тысячи рублей.

При начислении аванса произошла ошибка — и женщине начислили почти два миллиона рублей.

— С момента зачисления денег, с 27 ноября 2019 года, женщина не отвечает на звонки, не получает почтовую корреспонденцию с требованием вернуть указанную сумму, — цитирует собеседника агентство "Москва".

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.