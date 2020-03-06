Премьер Афганистана оказался в эпицентре стрельбы на церемонии в Кабуле — видео

کابل کې د عبدالعلي مزاري تلین پر غونډه وسله وال برید شوی



د افغانستان پلازمېنې کابل پولیس وايي، د ښار په لوېدیځ کې د عبدالعلي مزاري د وژل کېدو ۲۵ تلین په مناسبت د غونډې پر ګډونوالو وسله والو برید کړی. ډزې د محمد کریم خلیلي د وینا پرمهال شوې دي.



نور جزییات لږ وروسته pic.twitter.com/h8Qa5bOAna — Anwar safy (@Anwarsafyy) March 6, 2020

Неизвестные открыли стрельбу во время государственной церемонии в Афганистане. Одним из гостей на мероприятии был премьер-министр страны Абдулла Абдулла. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщило местное издание Tolo News.

На церемонии в Кабуле, посвящённой годовщине смерти лидера моджахедов Абдула Али Мазари, лидера партии "Хизб-э Вахдат", присутствовали премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла и другие видные политики. Во время мероприятия несколько неизвестных открыли огонь.

На кадрах видеозаписи выступления политика, опубликованных в Сети, видно, что премьер зачитывает речь, однако в это время в зале, где проходила церемония, начинается стрельба. В связи с этим премьеру пришлось прятаться от пуль и в срочном порядке покидать здание.

По данным портала, премьер вышел с места инцидента целым и невредимым. Информация о пострадавших не уточняется. Причины и другие подробности происшествия пока не известны.