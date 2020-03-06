Мэр Подольска подал в суд на жительницу города, которая обозвала его жирным

Мэр Подольска Николай Пестов обратился в суд с иском к местной жительнице, которая оскорбила его в социальных сетях, назвав жирным. Об этом сообщает Mash.

Как уточняет портал, Пестов увидел в Сети слова активистки, которая обсуждала в комментариях информационный сюжет о нарушениях администрацией Подольска прав граждан, вынужденных жить в аварийном жилье. В ходе бурного обсуждения эмоциональная барышня, говоря о градоначальнике, заявила, что "его тушу жирную проще в окно выкинуть" и "к жирному фиг зайдёшь".

Пестову показалось, что эти высказывания унижают его честь и достоинство, и поэтому он, руководствуясь статьёй 5.61 КоАП, подал на россиянку в суд. Однако прокуратура прекратила дело в отношении женщины.

По данным Mash, производство закрыли из-за того, что иск был составлен с ошибками и за три месяца, а именно столько длится срок рассмотрения, его не успели отредактировать.