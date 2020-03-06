Женщина-инженер собрала мобильный телефон-вертушку — видео

В США женщина сконструировала мобильный телефон с круговым циферблатом от старого телефона-вертушки, пишет Daily Mail. Сообщается, что получилось устройство толщиной в 2,5 сантиметра, 7-сантиметровой ширины и 10-сантиметровой высоты. В него вставлена SIM-карта американской телекоммуникационной компании AT & T. Корпус отпечатан на 3D-принтере. Стоит отметить, что создательница оригинального гаджета — инженер космической техники из Брукхейвенской национальной лаборатории на Лонг-Айленде.

34-летняя Джастин Хаупт призналась, что терпеть не может смартфоны, никогда не пользуется чатами и не испытывает большой потребности в интернет-доступе, то есть ей вполне достаточно домашнего компьютера. По словам женщины, создание такого гаджета для неё во многом было поводом окончательно оградить себя от необходимости писать кому-либо сообщения.

Я инженер, я люблю технологии, но телефон — это не то, в чём я хочу их развивать Джастин Хаупт инженер Брукхейвенской Национальной лаборатории

По словам женщины, идея создать ретромобильник возникла у неё после того, как она купила смартфон в подарок своей матери. Гаджет с сенсорным дисплеем совершенно не понравился им обеим. После этого Хаупт собрала простой прототип с циферблатом, который взяла из ретромодели телефона фирмы Trimline. Затем она доработала своё изобретение, чтобы сделать телефон более компактным. Интересно, что у мобильной вертушки есть кнопка быстрого набора — инженер предусмотрела это, чтобы звонить мужу. Теперь у неё уже несколько десятков заказов на новинку.

Сначала я не хотела продавать его, но все начали его требовать, я получила столько писем от людей, которые умоляли продать им такой телефон Джастин Хаупт инженер Брукхейвенской Национальной лаборатории

Женщина предупредила, что готова предложить оригинальный телефон всем желающим, но вот сам циферблат им придётся взять из телефонов своих бабушек и дедушек или ещё каким-то способом раздобыть самостоятельно.