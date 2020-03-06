Девушки из ракетных войск участвуют в конкурсе "Макияж под камуфляж" — видео

Видео предоставлено LIFE

В Ракетных войсках стратегического назначения среди женщин-военнослужащих проходит конкурс красоты и профессионального мастерства "Макияж под камуфляж". В нём участвуют 50 представительниц прекрасного пола из разных уголков России.

В состязании проверят не только физическую и профессиональную подготовку девушек, но и их творческие и интеллектуальные способности. Особое внимание уделят кулинарному этапу. Конкурсантки должны будут за ограниченное время приготовить три низкокалорийных блюда из предоставленных им продуктов.

Ещё один ключевой норматив — макияж. Девушки должны будут нанести его всего за одну минуту.

Дамам, которые покажут лучшие результаты, присвоят досрочные воинские звания, наградят знаками отличия, а также они получат в подарок поездку по Золотому кольцу России.