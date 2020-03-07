Теневые фавориты Кубка Гагарина. Кто составит конкуренцию ЦСКА и СКА в борьбе за главный трофей КХЛ?

"Ак Барс" (Казань)

Фото © Пресс-служба ХК "Ак Барс"

"Барсы" в играх на вылет подтверждают статус лучшей команды Восточной конференции. Подопечные Дмитрия Квартальнова не испытывают никаких проблем в противостоянии с нижнекамским "Нефтехимиком", обыграв своего соперника в трёх стартовых матчах плей-офф с общим счётом 11:3. Казанцам предстоит провести ещё одну игру на выезде, но, судя по первым встречам соперников, проблем у татарстанской команды возникнуть не должно. Вполне вероятно, что серия закончится в Нижнекамске — и "Ак Барс" получит достаточно времени, чтобы подготовиться к своему более конкурентоспособному сопернику по четвертьфиналу.

"Йокерит" (Хельсинки)

Фото © Пресс-служба ХК "Йокерит"

Финские "шуты" одержали три победы над ярославским "Локомотивом", и только чудо может помешать им выйти во второй раунд Кубка Гагарина. Сильная сторона "Йокерита" — атака, но мало кто мог предположить, что финны накидают ярославцам аж 14 шайб и при этом пропустят лишь раз. "Локомотив" традиционно представляет собой команду, способную потрепать нервы любому клубу КХЛ, но пока что ярославцы треплют нервы только болельщикам, которые не ожидали от своих любимцев такого унизительного результата.

"Йокерит" из года в год входит в число команд, способных побороться за трофей, однако дальше второго раунда "шуты" ни разу не забирались. В нынешнем плей-офф клубу из Хельсинки под силу преодолеть этот рубеж.

"Барыс" (Нур-Султан)

Фото © Пресс-служба ХК "Барыс"

Противостояние между "Барысом" и "Металлургом" получается горячим. Оно таким и ожидалось. Но всё же казахстанцы — фавориты этой серии. Уж слишком невнятно "Металлург" прошёл дистанцию регулярного чемпионата, чего не скажешь о "Барысе", великолепно отыгравшем регулярку. Нужно отдать должное подопечным Ильи Воробьёва: потерпев разгромное поражение со счётом 0:4 в первом матче серии, они нашли в себе силы забрать вторую игру у казахстанцев (3:0). И всё же "лисам" в их нынешнем состоянии очень сложно будет пройти такой крепкий "Барыс", который нацелен как минимум на финал Восточной конференции.

"Динамо" (Москва)

Фото © Пресс-служба ХК "Динамо" (Москва)

"Динамо" наравне с "Ак Барсом", пожалуй, главный теневой фаворит Кубка Гагарина. Ещё по играм регулярного чемпионата можно было оценить реальную силу бело-голубых, а в первых двух играх плей-офф против московского "Спартака" (5:1, 4:3) мы лишний раз убедились, что "Динамо" в полном порядке. И это даже несмотря на поражение в третьей игре (4:5), которую динамовцы сами себе проиграли, ведя в ходе матча 3:0. Остановить Шипачёва и компанию будет непросто не только "Спартаку", но и двум армейским коллективам. Конечно, в противостоянии с красно-белыми ещё ничего не ясно, но если подопечные Владимира Крикунова возьмут четвёртую игру, то шансов переломить ход серии у спартаковцев будет не так много.