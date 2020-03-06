США обвинили сотрудника Group-IB в киберпреступлениях

Минюст США обвинил топ-менеджера Group-IB Никиту Кислицина в причастности к попытке продать данные пользователей. В российской компании заявили, что никаких доказательств у обвинителей нет.

Как уточняется, Кислицин стал фигурантом дела хакера Евгения Никулина, обвиняемого во взломе ресурсов Linkedin, Dropbox и Formspring.

— Group-IB считает, что обвинения в адрес Никиты Кислицина не содержат доказательств его вины, исследовательская деятельность, направленная на анализ компьютерной преступности, не является преступлением, — сообщается в официальном заявлении компании.

В организации подчеркнули, что ни представители Group-IB, ни сам обвиняемый не получали никаких повесток, уведомлений или приглашений на предстоящее судебное заседание по Никулину, которое состоится 9 марта в Сан-Франциско. Действия Вашингтона назвали "недопустимыми и нарушающими права".

Представители Group-IB пояснили, что инциденты, которых касается разбирательство, происходили около восьми лет назад. Тогда Кислицин был независимым исследователем по кибербезопасности и не работал в российской компании. Несмотря на это его работодатель намерен его поддерживать и готов пойти на репутационные риски.

— Перейдя на работу в Group-IB, Кислицин никогда не скрывал своего журналистского и исследовательского опыта — как на позиции главного редактора журнала "Хакер", так и в качестве независимого аналитика. Более того, представители компании Group-IB и, в частности, Кислицин в 2013 году по личной инициативе встречались с сотрудниками Министерства юстиции США для информирования их об исследовательской работе, связанной с андеграундом, которую в 2012-м проводил Кислицин, — подчеркнули представители организации.

Отмечается, что после этой встречи ни в Group-IB, ни к самому Кислицину с дополнительными вопросами не обращались.

Никита Кислицин с 2006 по 2012 год занимал должность главного редактора журнала "Хакер", освещающего вопросы информационной безопасности, программирования и администрирования компьютерных сетей. Журналисты издания на регулярной основе занимались поиском потенциально опасных вредоносных файлов, чтобы первыми предупредить о них и рассказать читателям, как обезопасить себя. В апреле 2012 года Кислицин покинул пост главреда и уехал в США, где работал независимым исследователем киберугроз. В 2013 году его приняли на работу в Group-IB.

Лайф писал, что в октябре 2016 года Евгения Никулина задержали в Чехии, а в начале 2018-го Прага выдала россиянина Соединённым Штатам, где его обвинили во взломе социальной сети LinkedIn, а также серверов фирм Dropbox и Formspring.