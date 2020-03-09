Химическая отрава. Какие витамины опасны для здоровья

Врач-диетолог Алексей Ковальков называет самостоятельный приём витаминов игрой в русскую рулетку. Здесь тоже заранее не известно, поможет или искалечит.

Пить витамины просто так, для профилактики (как делает примерно треть россиян), вредно. Ведь это такое же лекарство, оно не случайно продаётся в аптеках. Но ведущиеся на разные маркетинговые уловки граждане хватают яркую упаковку и пьют "волшебные таблетки", не читая инструкции и не соблюдая дозировки.

Витамины против сердца

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— Любой лекарственный препарат, в том числе витамины, должен назначаться врачом с учётом индивидуальных особенностей организма человека, его заболеваний, возраста и многих других параметров. Например, витамин А, который входит в состав всех витаминных добавок, вызывает у курильщиков онкологию в 25 раз вероятнее, чем у людей, которые не курят. Если у человека уже есть раковая опухоль, то витамины работают как катализаторы. Клетки иммунной системы смогут её подавить, а витамины этого не дадут. На них она вырастет как на дрожжах, — рассказывает Алексей Ковальков.

Ещё к опухолям может привести фолиевая кислота, которую прописывают беременным, чтобы у плода не было патологий. По некоторым данным, это вещество может вызывать рак толстой кишки.

Чреват и приём витамина В12. Казалось бы, вот он в ярких красивых баночках лежит во всех аптеках и продаётся без рецепта. Что тут может быть? Его передозировка (а если вы не сдаёте регулярно анализы, то никогда не можете знать, достаточно тех или иных веществ в организме или нет) в два раза повышает смертность по сравнению с невитаминизированными людьми.

— Я был возмущён, когда увидел рекламу панангина, в которой говорится о том, что это витамин для сердца. Ведь это серьёзный препарат, который влияет на частоту сердечных сокращений. Да, он укрепляет сердечную мышцу, но всем пить его нельзя. Или, например, пожилым людям для разжижения крови рекомендуют принимать аспирин. Тем, у кого есть желудочные заболевания, этот препарат категорически противопоказан. Он может вызвать обострение, язву желудка, — сообщает академик РАМН Виталий Зверев.

А ещё есть витамины-"пустышки".

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— Специалисты института Лайнуса Полинга заявили, что мнение о витамине С как средстве профилактики ОРЗ — полный бред. К тому же витамин С, который продаётся в аптеках, — это не витамин С. Это аскорбиновая кислота, которая является только девятой частью данного витамина, — информирует Алексей Ковальков.

Что интересно, именно Лайнус Полинг, американский химик, лауреат Нобелевской премии, именем которого назван научно-исследовательский институт, в 70-х годах прошлого века опубликовал книгу "Витамин С и простуда". Там он призывал своих соотечественников пить этот витамин регулярно, чтобы не болеть.

Хорошего помаленьку

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Кандидат медицинских наук, врач диетолог-гастроэнтеролог Ксения Селезнёва говорит, что бесконтрольный приём витаминов не улучшит состояние.

— Переизбыток определённых витаминов, например, группы В, может влиять на качество сна, психоэмоциональное состояние. У меня был пациент, у которого при плановом обследовании обнаружили очень высокий уровень витамина В12 в крови. Оказалось, что он сам себе "назначил" регулярные капельницы с этим веществом, чтобы быть менее тревожным, но при этом состояние его только ухудшалось, — вспоминает врач.

Нутрициолог Михаил Селин говорит, что самую большую опасность представляет бесконтрольное употребление витаминов A, D, E и К, которые усваиваются только с жирной пищей. Они могут накапливаться в организме. Чем больше и чаще их употреблять, тем выше вероятность того, что они причинят вред человеку.

— В современных мультивитаминных комплексах дозировки витамина А очень часто превышают дневную норму в десятки, а иногда и в сотни раз. При переизбытке этого витамина человек может получить серьёзные проблемы со здоровьем: высыпания на коже, расстройства работы желудочно-кишечного тракта, проблемы с печенью, нарушение сна, сильные головные боли, анемию, повышенную утомляемость, ухудшение зрения, аллергию, — перечислил Селин.

Витамин Е полезен для сосудов и сердца, улучшает работу желудка и кишечника. Но его бесконтрольное употребление не пройдёт без последствий. Печальным итогом витаминизации могут стать: нарушение зрения, появление слабости, плохое настроение, головокружение, кровотечения, снижение сексуального влечения, сухость кожи, увеличение размеров печени и т.д.

— Особенно гипервитаминоз витамина Е опасен для беременных женщин, он также способен нанести огромный вред будущему малышу, — предупреждает Михаил Селин.

D — это витамин и гормон в одном флаконе — влияет на усвоение кальция организмом. Если его слишком много, то кальций откладывается в почках, в результате чего появляются камни, кости становятся хрупкими, повышается давление, снижается иммунитет.

— Суточная доза витамина С для взрослого человека — примерно 100 мг, и это с учётом витамина С, который мы получаем с едой. Поэтому приём дополнительного витамина С не всегда обоснован. Уже при приёме двух граммов витамина С в сутки значительно снижается всасываемость питательных веществ в кровоток, а если долгое время превышать его дозировки, то может развиться гипертония, нарушиться свёртываемость крови, могут появиться гинекологические патологии, возникнуть проблемы с надпочечниками, — сообщает Селин.

Деньги на ветер

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Нужно учитывать, что витамины по-разному совместимы с другими лекарствами. Например, если человек пьёт таблетки от давления, то одни витамины могут усилить их эффект, а другие — ослабить. Читать инструкцию и консультироваться с врачом надо обязательно. В любом случае, не бывает так, чтобы у человека не хватало всего сразу. Поэтому принимать целый витаминно-минеральный комплекс смысла нет никому.

Алексей Ковальков вспоминает, что раньше у детей и взрослых регулярно брали кровь на альбумин. Сейчас такое делают редко, а зря. Дело в том, что если этого белка в организме не хватает, то витамины не будут усваиваться. В итоге потраченные деньги уйдут в прямом смысле в унитаз. Так что перед приёмом препаратов не помешает сделать анализ крови.

— Не все витамины полезны. И вот почему. Когда какая-то таблетка попадает в наш организм, нужно, чтобы она прошла через желудочные соки и дошла до того этапа, когда начнётся процесс всасывания питательных веществ, который происходит в основном в кишечнике. Бывает, что всё растворяется раньше, значит, и впитываться будет нечему, — дополняет специалист по здоровому питанию Юлианна Плискина.

Приятного аппетита!

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Юлианна Плискина утверждает, что если правильно питаться, то и витамины не нужны.

— Наверное, не выжил бы человек раньше, если нельзя было бы прожить без добавок, — вполне резонно отмечает она.

Правильно — это разнообразно (чтобы организм получал белки, жиры, углеводы) и с учётом пищевой пирамиды. Эту пирамиду давно составили учёные: в её основании — самые полезные продукты, на верхушке — те, потреблять которые надо пореже. Внизу расположены цельнозерновые продукты, над ними идут овощи с фруктами, потом — орехи, затем — рыба и птица. Самыми вредными считаются красное мясо, сладости, белый хлеб и картошка.

Как быть зимой, когда натуральных овощей и фруктов нет?

— Можно их заморозить заранее, положив в морозилку. При заморозке овощи и фрукты сохранят около 80–90% витаминов. А те, что лежат в магазине в коробке, будут терять больше 15% витаминов в день, — делится наблюдениями Юлианна Плискина.