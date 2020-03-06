"Я не за Палыча, я — за клуб". Гендир "Локомотива" рассказал о конфликте с Сёминым

— Не читайте эти сети. Это не конфликты. У нас есть разные точки зрения на развитие команды — это правда, — сказал в интервью "Чемпионату" Кикнадзе. — Я не за Палыча, Кикнадзе, игроков. Я — за клуб. Хочу, чтобы наша команда достойно играла в Европе, имела финансовую базу и стратегию развития. У меня нет конфликтов с Палычем! Продолжаю относиться к нему с большим уважением. Он легенда клуба, в этом не может быть сомнений.