"Я не за Палыча, я — за клуб". Гендир "Локомотива" рассказал о конфликте с Сёминым

— Не читайте эти сети. Это не конфликты. У нас есть разные точки зрения на развитие команды — это правда, — сказал в интервью "Чемпионату" Кикнадзе. — Я не за Палыча, Кикнадзе, игроков. Я — за клуб. Хочу, чтобы наша команда достойно играла в Европе, имела финансовую базу и стратегию развития. У меня нет конфликтов с Палычем! Продолжаю относиться к нему с большим уважением. Он легенда клуба, в этом не может быть сомнений.
Также Кикнадзе ответил на вопрос о будущем Сёмина в клубе.
— Будет Палыч, не будет Палыч... Давайте, чтобы закрыть эту тему, скажу следующее: по уставу решение о том, кто станет главным тренером, принимает не гендир клуба, а совет директоров. Совет будет заседать не раньше середины апреля. Наверняка вместе с кандидатурой Сёмина будут ещё и другие кандидаты, — пояснил он.