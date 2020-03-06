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"Я не за Палыча, я — за клуб". Гендир "Локомотива" рассказал о конфликте с Сёминым

Василий Кикнадзе высказался о взаимоотношениях с главным тренером железнодорожников Юрием Сёминым.

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Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Не читайте эти сети. Это не конфликты. У нас есть разные точки зрения на развитие команды — это правда, — сказал в интервью "Чемпионату" Кикнадзе. Я не за Палыча, Кикнадзе, игроков. Я — за клуб. Хочу, чтобы наша команда достойно играла в Европе, имела финансовую базу и стратегию развития. У меня нет конфликтов с Палычем! Продолжаю относиться к нему с большим уважением. Он легенда клуба, в этом не может быть сомнений.

Также Кикнадзе ответил на вопрос о будущем Сёмина в клубе.

Будет Палыч, не будет Палыч... Давайте, чтобы закрыть эту тему, скажу следующее: по уставу решение о том, кто станет главным тренером, принимает не гендир клуба, а совет директоров. Совет будет заседать не раньше середины апреля. Наверняка вместе с кандидатурой Сёмина будут ещё и другие кандидаты, — пояснил он.

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