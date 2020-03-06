Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин России предложил конфисковывать незаконно выведенную из страны валюту. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что при принятии закона конфискация будет использоваться в случаях невозврата валютной выручки и переводов нерезидентам, в которых используются фальшивые документы.

На данный момент такая мера предусмотрена в случае контрабанды взрывчатых веществ, денег и алкоголя, которые перевозятся через границу.

Напомним, ранее в Минфине РФ заявили о способности финансовой системы России справиться с кризисами.