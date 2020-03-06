Первые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы ещё в трёх странах

В двух европейских государствах и одной африканской стране были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом: в Ватикане, Сербии и Камеруне.

Как сообщил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни, положительный тест одного из пациентов на CoViD-19 был получен вчера. Сейчас Департамент здравоохранения и гигиены проводит все необходимые мероприятия для дезинфекции помещений, где находился заболевший.

Пациенты с коронавирусом в Сербии и Камеруне — мужчины старше сорока лет. В государстве Центральной Африки это 58-летний гражданин Франции, который прилетел в страну 28 февраля, сообщает Reuters.

По словам министра здравоохранения Сербии Златибора Лончара, 43-летний мужчина, у которого подтвердили CoViD-19, изолирован и получает необходимую терапию. О его состоянии нет информации.

На данный момент случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в более чем 80 странах мира.