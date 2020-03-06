Иосиф Пригожин — о моде звёзд на гламурные маски: Пир во время чумы

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на зарождение моды на гламурные маски среди отечественных звёзд. Своим мнением он поделился с "Комсомольской правдой".

— С одной стороны, в этом нет ничего плохого — нам напоминают, что надо предохраняться. Но всё равно складывается ощущение, что люди глумятся над вирусом, это как пир во время чумы, — заявил он.

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Пригожин заметил, что средства индивидуальной защиты нельзя считать эффективной мерой против коронавируса. Не только потому, что в ресторанах в масках не получится поесть, но и из-за того, что носить их нужно больным, а не здоровым людям. Об этом продюсеру рассказал врач, с которым он решил обсудить опасную инфекцию.

В последний раз внимание общественности привлекла необычными масками Яна Рудковская, приехавшая на Неделю моды в Париже. Блестящими средствами индивидуальной защиты обзавелись и участницы группы "Фабрика". Певец Егор Крид также успел показаться фанатам в новом образе.