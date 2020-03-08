Астероиды подо льдом Антарктиды. Откуда на ледяном континенте инопланетные бактерии

Это удивительно, но человечество лучше знает видимую сторону Луны, чем собственную планету. Чудовищное давление мешает нам как следует изучить тайны океана, а новым открытиям в Антарктиде препятствуют температуры, доходящие до –90°C, ветер, сбивающий с ног, огромные щели в ледяном панцире континента и множество других опасностей. Тем не менее с каждым годом об этой части суши мы знаем чуточку больше.

Другая Антарктида

Исследования NASA, проведённые в 2019 году, позволили американским учёным уточнить очертания суши, находящейся под толщей льда этого континента. Ранее было известно, что он разделён на две части — восточную и западную. Льды в восточной части достигают 4,8 километра в толщину; под ними лежит плоскогорье — обломок огромного древнего континента Гондвана, который откололся от других частей суперконтинента 150 миллионов лет назад.

В западной части лёд тоньше — около 2,8 километра. Здесь не только расположен самый высокий пик континента — гора Винсон, высота которой достигает 4892 метра, но и впадина Бентли, ещё вчера считавшаяся самой глубокой на планете, дно её лежит на 2,5 километра ниже уровня Мирового океана.

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В 2019 году специалисты NASA обнаружили, что и восточная часть Антарктиды имеет свои тайны: здесь находится впадина Денмена глубиной 3,5 километра ниже уровня океана, что глубже впадины Бентли на целый километр. Причём если происхождение впадины Бентли уже известно (это тектонический разлом в земной коре), то причины, которые могли привести к существенному прогибу земной коры, образовавшему впадину Денмена, пока ещё выясняются.

Возможно, в этом виноваты огромные массы льда, скопившиеся за миллионы лет в леднике Денмена, но не исключено, что к её появлению могли привести какие-то другие процессы. Например, это мог быть астероид, много лет назад столкнувшийся с Землёй, который с колоссальной силой вмял внутрь земную твердь.

Катастрофа планетарного масштаба

О том, что южный континент является настоящим магнитом для метеоритов разных размеров, говорят исследования российских учёных. Организатор антарктических экспедиций Виктор Гроховский, профессор Уральского университета, прямо называет Антарктиду магнитом для космического вещества — его студенты ездят в Антарктиду за метеоритами. Всего за время исследований учёными разных стран здесь было собрано больше 20 тысяч метеоритов, найдена пыль с Луны и частицы с Марса. Количество метеоритов, найденных в Антарктике, в разы больше суммарного количества метеоритов, найденных на остальных континентах Земли.

Ещё в 2006 году миссией GRACE, занимающейся измерениями гравитационного поля Земли, в восточной части Антарктиды был найден самый большой на Земле кратер Уилкса, диаметр которого составляет 482 километра. Огромный астероид, встретившийся с Землёй миллионы лет назад, оставил огромную гравитационную аномалию диаметром 300 километров, которая окружена колоссальной кольцевой структурой, оставшейся от удара и последовавшего за ним взрыва.

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Просчитать последствия такого столкновения с Землёй сложно. Учёные считают, что масса врезавшегося в Антарктиду космического тела была в шесть раз больше метеорита, оставившего после себя кратер Чикшулуб на Юкатане. Этот кратер изначально имел глубину 17 километров, а диаметр его сейчас составляет 180 километров. Предположительно, кратер Чикшулуб 65 миллионов лет назад оставило тело диаметром 10 километров, именно оно вызвало массовое вымирание динозавров. Удар был такой силы, что спровоцировал цунами высотой до ста метров (волны ушли вглубь всех континентов) и "астероидную зиму", ведь в результате столкновения с Землёй в атмосферу было выброшено 15 триллионов тонн пепла и сажи, а обломки от взрыва были подняты на высоту 100 километров.

Последствия катастрофы, в результате которой образовался кратер Уилкса, должны были быть в шесть раз тяжелее, ведь астероид, ударивший в Антарктиду, был диаметром не менее 48 километров. Воображение отказывается представлять цунами в 600 метров и непроглядную тьму, в которую погрузилась поверхность планеты. Всё живое должно было умереть.

Последствия падения метеорита на Антарктиду должны были быть ужасающими, но вдруг они ещё не закончились?

Опасные предположения

Известно, что многие космические тела, кажущиеся мёртвыми, на самом деле несут в себе разный биоматериал, например аминокислоты, обрывки белковых молекул. Существует версия, что вирусы, которые являются чуждой нам неклеточной формой жизни, тоже попадают на Землю из космоса. Поэтому эпидемии на Земле часто бывают после падения на неё метеоритов. Например, после взрыва Тунгусского метеорита на стойбищах эвенков началась страшная эпидемия, унёсшая сотни жизней.

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В последние месяцы появилась информация, что НАСА в 2019 году обнаружило не только впадину Денмена, но и аномальные уплотнения в кратере Уилкса, которые могут быть обломками астероида, столкнувшегося с Землёй миллионы лет назад.

На то, что метеориты занесли на Антарктиду космические микроорганизмы, указывает и тот факт, что при исследовании озера Восток российские учёные нашли бактерии, геном которых схож с земными бактериями только на 86%. Земные организмы по принятой классификации имеют между собой сходство минимум 90%. А это значит, что бактерии озера Восток, скорее всего, прилетели к нам из далёкого космоса. На это же может указывать вытянутая форма самого озера Восток, которая тоже очень похожа на след от падения большого метеорита.

Так может быть, ящеры и динозавры вымерли не только от наступления "астероидной зимы", но и от атаки внеземных микроорганизмов? На континентах эти микроорганизмы — бактерии и вирусы — со временем приспособились к условиям нашей планеты, перестали быть очень агрессивными. Но кто знает, как поведут себя эти инопланетные гости, когда льды Антарктиды растают и они окажутся в новой для себя среде, которая покажется им враждебной? И кто знает, во что именно могли развиться эти микроорганизмы за десятки миллионов лет в воде под толщей антарктических льдов?

Страшилки из фантастических фильмов могут оказаться реальностью и у нас в России. Чего только стоит кратер Попигай диаметром 100 километров, находящийся на границе Красноярского края и Якутии в долине реки Попигай. Этот кратер, или, как говорят учёные, астроблема, может в будущем при таянии вечной мерзлоты стать настоящей проблемой для человечества.

Кратер Попигай. Фото © Nasa

Попигайский метеорит упал на планету 38 миллионов лет назад, вызвав продолжительное оледенение. Если на нём были какие-либо микроорганизмы, то большая часть их, скорее всего, погибла в температуре взрыва, последовавшего за столкновением, но какая-то часть могла выжить в глубине земли, законсервированная вечной мерзлотой.

Сейчас, когда вечная мерзлота начинает таять, космические гости могут ожить. Кто знает, что тогда произойдёт? Быть может, нынешняя эпидемия коронавируса покажется человечеству лишь лёгкой разминкой?

Проблема эта может появиться даже раньше, ведь в кратере найдены залежи импактных (то есть образовавшихся от удара) алмазов, разработка месторождений которых может начаться в ближайшее время.

Кстати, кратер, подобный Попигайскому, имеется и в Северной Америке. На востоке Канады в провинции Квебек есть огромная вмятина диаметром 71 километр, которая возникла 201 миллион лет назад и тоже находится в зоне вечной мерзлоты.

Конечно, есть надежда, что мерзлота на просторах Сибири образовалась лишь 1–1,5 миллиона лет назад, а значит, тревога может оказаться напрасной. Чего не скажешь об Антарктиде, на которую метеориты падают постоянно и льды которой насчитывают десятки миллионов лет.