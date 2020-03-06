В МИД считают, что США выбрали тупиковый путь по наращиванию расходов на ядерное оружие

Москва призывает Вашингтон к продолжению политики контроля над вооружениями и прекращению наращивания расходов на ядерное оружие. Об этом на брифинге с журналистами заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Безудержное наращивание военной мощи, тем более вне каких-либо сдерживающих правовых рамок, — это просто тупиковый путь, — сказала она.

По словам Захаровой, куда более эффективный способ по обеспечению общенациональной безопасности заключён в политике контроля над вооружениями и в налаживании мирного взаимодействия с другими странами.

Напомним, США провели учения на случай ядерного конфликта с Россией, в котором последняя применит ядерное оружие малой мощности на объект НАТО в Европе. В ходе мероприятий Штаты сымитировали решение об ответном ударе. Впоследствии российский сенатор Алексей Пушков дал оценку проведённым учениям.