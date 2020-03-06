В шаге от боя за титул. Пётр Ян получил контракт на битву с бразильским Волшебником

Пётр Ян (14-1-0) идёт в UFC на победной серии из шести поединков, в рамках которой были также повержены такие именитые бойцы, как Джон Додсон, Джимми Ривера и Юрайя Фейбер. Победа над многократным претендентом на титул чемпиона позволила россиянину попасть в категорию топовых бойцов легчайшего дивизиона.

Следующий вызов Яна — 31-летний Марлон Мораис (23-6-1). Бразильский Волшебник в июне 2019 года вышел на титульную схватку с обладателем пояса Генри Сехудо, проиграв олимпийскому чемпиону по вольной борьбе техническим нокаутом в третьем раунде. Но уже в следующем своём выступлении южноамериканец вернул своё реноме, одолев по очкам легендарного Жозе Алду. Впрочем, победа над соотечественником оказалась неубедительной. К примеру, президент UFC Дана Уайт считает, что в этом противостоянии сильнее всё же был именно Алду…

Победа Петра над Мораисом сделает Беспощадного претендентом № 1 на встречу с чемпионом. Помогут ли сибиряку казахстанские стены в этом статусном бою?

Первый ивент UFC в Казахстане, конечно же, не обойдётся без участия местных бойцов. Дебютные поединки в американской организации на родной земле проведут обладатели чемпионских поясов российского промоушена Fight Nights Global Жалгас Жумагулов и Мария Агапова.

Соперником Жако станет Джордан Эспиноза (14-7-0), проигравший в двух последних боях в UFC. В "восьмиугольник" 30-летний американец попал, став победителем шоу "Претендент" Даны Уайта. Эспиноза на волоске от увольнения из организации, и, судя по всему, его палачом станет казахстанский спортсмен. На что может рассчитывать Жалгас в UFC? В резюме 31-летнего бойца есть громкие победы над такими топами, как Тайсон Нэм, Тагир Уланбеков и Али Багаутинов. Следует признать, что все эти сражения оказались крайне равными, при этом встречи с двумя дагестанцами завершились скандалами. Уланбеков и Багаутинов проигравшими себя не признают…

Выступление Марии Агаповой на турнире 13 июня в Нур-Султане пока не анонсировано, но тот факт, что 22-летняя уроженка Павлодара подписала контракт с UFC, говорит о том, что она, скорее всего, станет участницей этого шоу.

В турнире также примет участие и дагестанский полутяж, экс-чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов (8-2-0). 24-летний россиянин дебютировал в UFC в качестве непобеждённого атлета, но оба выступления Хадиса оказались провальными. Следует отметить, что в обоих случаях Ибрагимов выходил в клетку на коротком уведомлении.

Противником дагестанца в Казахстане станет небитый грузин Роман Долидзе (6-0-0), для которого предстоящий поединок станет дебютом в UFC. 31-летний житель Батуми пока не имеет серьёзного опыта выступлений в клетке и должен стать бальзамом на душу для поклонников Хадиса Ибрагимова.