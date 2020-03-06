Учёные поделились идеальным рецептом дезинфицирующего геля

Американские медики рассказали, как изготовить дезинфицирующий гель в домашних условиях. Эксперт по общественному здравоохранению Дэвид Агус в интервью CBS News подчеркнул, что средство должно содержать не менее 60% спирта. При этом самым подходящим для обеззараживания веществом он назвал изопропанол, который активно используется в промышленности. По данным на сайте телерадиокомпании, эффективным соотношением является две трети стакана такого спирта и треть чашки смягчающего средства — геля алоэ вера. Также при желании можно добавить несколько капель эфирных масел. Как отмечает Live Science, в этом случае получившийся гель будет содержать 60,9% спирта.

В то же время Всемирная организация здравоохранения предлагает несколько иной список ингредиентов, притом в пропорциях, нужных для изготовления сразу большого количества геля: 8,3 литра этанола, 417 миллилитров 3-процентной перекиси водорода и 145 миллилитров глицерина. Это первый вариант рецепта от ВОЗ, во втором этанол заменяется вышеупомянутым изопропиловым спиртом, его (на то же самое количество всего прочего) понадобится 7,5 литра.

Специалисты напомнили, что любой дезинфицирующий гель эффективен, только если тщательно втирать его в кожу кистей рук в течение минимум двадцати секунд. При этом они посоветовали не забывать о простейшем способе заботиться о гигиене — мыть руки. Американский центр по контролю и профилактике заболеваний подробно расписал правила этой, казалось бы, нехитрой процедуры и порекомендовал намыливать руки тоже 20 секунд. Чтобы проще было отсчитать нужное время, центр предложил дважды спеть песенку Happy birthday.

Добавим, что российский Федеральный центр гигиены и эпидемиологии советует также пользоваться антибактериальными салфетками, протирать столы, стулья, дверные ручки и гаджеты.

Напомним, на фоне вспышки коронавируса во многих странах резко возросли продажи дезинфицирующих средств для рук. К примеру, в США спрос на них увеличился в 14 раз, люди порой покупают сразу по несколько десятков флаконов.