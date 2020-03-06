В Белгородской области мужчина всю зиму прожил в старой машине

Житель города Старый Оскол Белгородской области был вынужден всю зиму прожить в старой машине, сообщает телеграм-канал "Белгород № 1".

По словам жильцов дома, чей бывший сосед оказался в сложном положении, мужчина трудился на стройке и снимал квартиру, но после полученной травмы не смог продолжать работать. Соответственно, ему стало нечем платить за жильё.

У старооскольца осталась только машина, в которую он и перебрался. Неравнодушные люди иногда приносили ему еду и даже дарили бензин, чтобы была возможность прогревать автомобиль в морозы. Как сообщает телеграм-канал, семья от мужчины отказалась.

Бедолагу 4 марта положили в больницу, а социальная защита, узнав об этой истории, обещала устроить его в приют в Белгороде.