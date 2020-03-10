Обман со спутником. Как мошенники разводят на деньги тех, кто остался без смартфона

"Верну любимый мобильник. Недорого", — предлагают объявления в Интернете. Мошенники обещают с помощью IMEI-кода найти телефон, даже если он выключен и из него уже вытащили сим-карту. Вы отдаёте им свои деньги, а потом ищете не только смартфон, но и мошенника, который вас обманул.

В такой ситуации оказалась Жанна из Челябинска. Она потеряла свой телефон, обратилась к "специалисту" по поиску гаджетов через IMEI-код. "Специалист" сказал, что найдёт устройство с помощью сканирования, услугу оценил в 580 рублей, а потом сообщил, что телефон выключен, как снова появится в сети — Жанну оповестят. На все дальнейшие сообщения молодой человек не отвечал, деньги не вернул, хотя обещал это сделать.

Что такое IMEI-код?

У каждого телефона есть собственный идентификационный номер, по которому он регистрируется в сети. Данный номер присваивается гаджету на производстве и состоит из обозначения места и даты сборки, кода устройства. Изменить его практически невозможно.

IMEI-код указывается на коробке телефона, ещё его можно найти внутри устройства, если снять аккумулятор, но для современных смартфонов этот вариант не подходит, поскольку корпус самостоятельно разобрать нельзя, батарея зафиксирована.

Как работает поиск?

Когда телефон появляется в сети, оператор получает информацию с помощью сим-карты и IMEI-кода, что устройство работает. Но определить местонахождение гаджета по IMEI-коду оператор может только по запросу правоохранительных органов. Сервисов для онлайн-поиска за 500 или поиска через спутники за 1000 рублей не существует — это обман.

Поэтому, если у вас телефон украли, необходимо обратиться в полицию, написать заявление, указать свои паспортные данные, предоставить документы на покупку смартфона и IMEI-код устройства. Правоохранители направят запрос оператору только в случае уголовного преступления: если телефон действительно был украден, а не просто утерян. За один день и даже за неделю ваша проблема не решится, но зато вы точно не потратите свои деньги на мошенников, которые никак вам не помогут.

Какие аргументы у мошенников?

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Обманщики обещают, что найдут даже выключенный телефон без сим-карты, потому что в устройстве всё равно есть работающие процессы: например, контроль расхода батареи, процессор, который включит будильник в назначенное вами время. Но радиомодуль гаджета не работает, поэтому никакая программа и ни один спутник его не обнаружат.

Но если в ваш телефон кто-то вставит новую сим-карту и попробует зарегистрировать телефон в сети, в системе оператора высветится, что аппарат с вашим IMEI-кодом находится в таком-то месте. В США такие аппараты сразу блокируются, в России готовится внедрение идентификации смартфонов по IMEI, но когда именно данная система появится — неизвестно.

Планируется, что с помощью IMEI-кодов будет ограничен "серый импорт" гаджетов и мошенники не смогут использовать краденые устройства. В создание системы включились "Билайн", "Мегафон" и Tele2 совместно с Россвязью.

Пока система не внедрена, следует отметить, что любые предложения по поиску гаджетов через IMEI-код — это развод доверчивых людей. Мошенник обещает вернуть деньги, если вы не найдёте телефон по указанному им адресу, но, скорее всего, после перевода средств на карту "специалиста" искать придётся ещё и его самого.