Россиянку приговорили к колонии за убийство пожилой матери-деспота

Томский областной суд приговорил к девяти годам колонии общего режима местную жительницу, которая убила собственную мать за то, что та над ней жестоко издевалась. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что осуждённая около двух лет ухаживала за своей 85-летней матерью, прикованной к кровати. После того как пенсионерка получила перелом бедренного сустава, она не могла самостоятельно передвигаться, поэтому забота о пожилой женщине легла на её 59-летнюю дочь. При этом мать неоднократно оскорбляла её, выказывая сожаление о том, что дала ей жизнь.

В июле 2016 года подсудимая отвезла продукты своей матери, которая в свою очередь вновь стала нецензурно ругаться и грубо выражаться.

— Вернувшись к себе, подсудимая при употреблении спиртных напитков приняла решение убить свою мать, — говорится в сообщении прокуратуры.

Вновь прибыв домой к матери, жительница Томской области начала душить пенсионерку руками, верёвкой и подушкой. В довершение она нанесла пожилой женщине несколько ударов деревянным бруском по голове.

Свою вину осуждённая признала. Прокурор назначил ей наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии сроком на девять лет с последующим ограничением свободы на один год.