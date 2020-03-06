В Московском зоопарке вышедшие из спячки медведи стали выходить в вольер — видео

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С сегодняшнего дня в Московском зоопарке проснувшиеся раньше срока медведи Будур, Аладдин и Роза стали выходить в вольер.

— В этом году весна очень ранняя, зимы практически не было. И уже с середины февраля наши медведи стали ёрзать, подниматься, — рассказал Лайфу сотрудник Московского зоопарка Андрей Тупикин.

В первые дни после выхода из спячки медведей будут кормить только растительной пищей: яблоками, грушами и салатами, а со временем их рацион начнёт пополняться.