Россияне платят урке за смерть украинцев в прямом эфире. Можно ли сесть за донат на убийство

Бывший зэк из украинского Бердичева стал настоящей звездой "Ютуба". Артур Сороченко по кличке Квадрат ведёт стримы, во время которых жестоко избивает и унижает своих жертв, которых держит прямо в студии на положении рабов. Минимум один человек умер в прямом эфире, когда донатер под ником Москва перечислил несколько сотен рублей, которые и стали роковыми для жертвы. Отрабатывая деньги, россиянин Квадрат насильно вливал несчастному в рот ядовитое пойло, пока тот не упал и не скончался. Лайф разбирался, почему все эти преступления сходят Сороченко с рук и чем рискуют его российские донатеры — заказчики пыток и убийства.

Криминальный шоумен Артур Сороченко, также известный как Квадрат, зарабатывает миллионы на съёмке смертельно опасных издевательств и убийств. В России привыкли к диким новостям из Украины, но основная аудитория Квадрата — как раз россияне, ведь они, в отличие от украинцев, платёжеспособны.

Квадрат спокойно передвигается по Украине с оружием. Фото © Журнал Житомира

Кокнул прямо на стриме

Первое убийство на стриме Сороченко произошло ещё пару лет назад, в феврале 2018-го. Тогда новоиспечённый блогер пригласил наркозависимого Артёма Шилюка, также известного по кличке Кока, и предложил своим донатерам за сто-двести рублей подвергать его побоям и другим издевательствам. Донатеры проекта "Малыш и бригада" охотно откликнулись, и особенно усердствовал топ-донатер, скрывающий свою личность под ником Москва, не жалеющий денег на "Боярышник" для Коки и зорко отслеживающий, чтобы Кока не "двинул фуфло" и выпил всю "боярку", за которую заплачено, до последней капли.

Последние секунды жизни Шилюка на стриме. Скриншот © YouTube

Ютубер Сороченко опоил жертву до критического состояния, и тогда, когда Кока уже не мог больше пить, срыгивая "Боярышник", изверг в маске снова и снова насильно вливал ему восьмидесятиградусную спиртосодержащую жидкость, сопровождая издевательства отборными ругательствами и русским матом.

Когда Кока упал в беспамятстве, Сороченко не вызвал скорую, а пытался снова усадить на стул уже бездыханный труп, чтобы заработать ещё немного денег. Осознав, что Шилюк уже не дышит, Квадрат-Сороченко просто избавился от трупа. Тело несчастного нашли в овраге, по факту смерти возбудили уголовное дело и поднялся нешуточный резонанс в социальных сетях, ведь всё происходило в прямом эфире. Всем было ясно, что Шилюк умер, отравившись "Боярышником", который насильно вливал ему Квадрат, за донаты интернет-пользователей с характерными русскими никами. Но ни сам Сороченко, ни его явный подстрекатель к убийству под ником "Москва" не понесли никакой ответственности.

Рабовладельческие стримы на "Ютубе"

С момента смерти Коки прошёл год, Сороченко так и не понёс ответственности за смерть. И ободрённый собственной безнаказанностью развернулся на полную катушку. У его блога появилась своя идеология, основанная на тюремных понятиях. Своих новых жертв Квадрат называл конями (как в тюрьмах называют слуг так называемых блатных).

"Кони" на стриме Квадрата. Скриншот © YouTube

Квадрат переодевает "коней" в женское бельё, унижает всеми мыслимыми способами, например, заставляя тучного человека съесть за раз пятьсот пельменей, пить алкоголь до беспамятства, заниматься сексом с бомжихами за ширмой. Однажды Квадрата спросили, сколько стоит отрезать палец на руке или ноге одного из "коней", на что он сразу уже озвучил сумму в две тысячи долларов, даже не спросив об этом "коня".

Изощрённые издевательства над рабами, за которые платят россияне. Скриншот © YouTube

Сбежавший из тюрьмы-студии несчастный рассказывает, что Сороченко фактически держит "коней" в заключении. Обещанные им вначале деньги вычитает за еду и сигареты. Вырваться из смертельных объятий зэка-ютубера очень трудно. Тем более что Квадрат изобретает всё новые изощрённые форматы. В том же рассказе сбежавший "раб "Ютуба" раскрыл PR-план его креативного хозяина.

Избил героя АТО, чтобы вернуть российскую аудиторию

Но, несмотря на жестокий "забой коней" в прямом эфире, количество донатеров падало. Тогда Квадрат провёл своеобразную пиар-акцию для российской аудитории — в одной из наливаек он подкараулил выпивающих участников украинской "антитеррористической операции" в Донбассе и спровоцировал драку. Отсидевший Сороченко быстро подавил волю и дух так называемого героя АТО Владимира Баулы и унизил его на камеру, жестоко избив прямо во время стрима.

Сороченко в кадре провоцирует и жестоко бьёт "героя АТО". Скриншот © YouTube

Ролик с униженным и избитым атошником немедленно взорвал украинский Интернет. Хмельницкие бандеровцы привычно начали охоту на Квадрата, но бывший зэк Сороченко, кажется, вовсе не боится опереточных "героев АТО" и просто наслаждается хайпом. Украинское правосудие, которое закрывало и продолжает закрывать глаза на смерть Коки и забой "коней", возбудило наконец в отношении Сороченко дело о хулиганстве. Расчёт креативного урки полностью оправдался — из России стали донатить на "забой коней" гораздо больше. Донатеры снова готовы платить за смертельно опасные издевательства над несчастными рабами Квадрата, тем более что украинский палач готов на всё.

Квадрат доволен — атошники облили его краской в суде. Скриншот © YouTube

В социальных сетях Сороченко часто позирует с оружием и хвастается своей безнаказанностью. Вероятно, небезосновательно.

Второе убийство на стриме? Кто понесёт ответственность

В начале марта Квадрат набрал очередных маргиналов для новых издевательств и у одного из них по имени Борис во время стрима случился приступ, в результате которого он рухнул со стула и начал трястись в конвульсиях. В следующих стримах Борис уже не появлялся, его сегодняшнее местоположение неизвестно. Если подтвердится его смерть, это будет уже вторая смерть на "шоу" Квадрата.

1 марта Борис (справа) падает со стула и бьётся в конвульсиях. После стрима его никто не видел. Скриншот © YouTube

Лайф обратился к известному адвокату Григорию Сарбаеву с просьбой прокомментировать, возможно ли как-то помочь несчастным жертвам издевательств Сороченко из России, если на Украине до этого вопиющего беспредела никому нет дела. — Безусловно. Рабство и содержание в рабстве сами по себе экстратерриториальны, и вне зависимости от места нахождения этот человек подлежит суду в любой стране. Рабство запрещено и преследуется международным законодательством. Это же не значит привязать наручниками к батарее. Подавление воли! А способ подавления может быть любой — угроза убийством, беспомощное состояние человека. Кратковременное лишение свободы — один из признаков подавления воли. Все эти жертвы находятся у этого блогера в настоящем рабстве — они лишаются свободы передвижения и подвергаются истязаниям.

По мнению адвоката Сарбаева, чтобы правоохранительная система России начала работать, необходимо заявление от любого небезразличного гражданина. Оно будет принято, и лицо, совершающее эти ужасные вещи, может быть объявлено в международный розыск, или Интерпол. Что же касается донатеров-садистов, например, под никами Москва и Сибирячок, то их тоже можно привлечь по статье "Подстрекательство к убийству". — В российском законодательстве есть чёткий термин — "Подстрекательство к совершению преступления". Когда человек понимает, что перед ним совершают преступление, он, во-первых, должен обязательно об этом сообщить. В противном случае он становится его соучастником, укрывателем. И если он платит деньги и говорит: "Давай-давай, вливай ещё", видя, что человек не может больше пить, он однозначно становится подстрекателем, в данном случае к убийству. Таких людей необходимо обязательно привлекать! — утверждает адвокат Григорий Сарбаев.

Донаты до уголовного дела доведут

Украина позиционирует себя как страна с европейским выбором. Но почему-то именно здесь происходят подобные вопиющие вещи. Ощущение, что с помощью подобного шок-контента население страны отвлекается от насущных проблем и дикостей политики. Жуткие, леденящие кровь злодеяния транслируются в прямом эфире, пока Сороченко упивается собственной безнаказанностью, бравируя своими связями в СБУ. Вычислить блогера для полиции или спецслужбы любой страны довольно просто, но он продолжает свои смертельные стримы. В стране "европейского выбора" сегодня у всех на глазах на миллионную аудиторию "Ютуба" транслируется практически средневековое, позорное и дикое рабство. И оно служит, похоже, для развлечения пресыщенных зрелищами россиян.

И наши сограждане готовы платить сотни и тысячи рублей за избиения, мучения и смерть в прямом эфире несчастных украинцев. И никто не несёт ответственности. Но Интернет помнит всё. И, казалось бы, безобидные донаты в Сети могут когда-нибудь стать обвинительным материалом в уголовном деле.