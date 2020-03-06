Путину провели экскурсию по новой детской поликлинике в Иванове

Президент России Владимир Путин посетил шестую детскую поликлинику в городе Иваново и осмотрел несколько врачебных кабинетов, в том числе терапевтический, офтальмологический и процедурный.

Учреждение было открыто в начале этого года после капремонта. Оно обслуживает более 11 тысяч маленьких пациентов из 70 школ. Записаться на приём к врачам можно через контакт-центр и на сайте госуслуг. А ещё в поликлинике внедрена информационная система с оснащением всех рабочих мест врачей и медсестёр.

Планируется, что в Ивановской области глава государства также посетит парашютный завод "Полёт" и проведёт встречу с общественностью.

Ранее Путин поддержал предложение доктора медицинских наук, профессора Леонида Рошаля закрепить в конституции тезис о доступности медицинской помощи для рядового гражданина. Речь об этом зашла на встрече главы государства с рабочей группой по внесению изменений в основной закон страны. При этом президент посчитал уместным упоминание в основном законе обязанностей органов власти в этой сфере: неприемлемо, чтобы первичное звено здравоохранения оставалось "как бы непонятно за кем".