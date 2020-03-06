Необычный инцидент сняли в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области. На кадрах видно, что женщина везёт по заснеженной трассе странный предмет. При этом смеющиеся за кадром очевидцы отметили, что сибирячка не только устроила пробку, заставив машины её объезжать. Незнакомка ещё пыталась руководить движением. В подписи к видео в паблике в соцсети "ВКонтакте" "Регион-42 Кемерово" указали: "Жесть, бабушка везёт гроб на коляске".

А как она под мостом пойдёт? Я не знаю, ну как — посередине она идёт, так и пойдёт. Она ещё движением руководит, видишь, она пропустила

Пользователи в комментариях веселье снимавших не разделили. По словам юзеров, зрелище оказалось скорее печальным. Одни предположили, что у "старушки" нет денег ни на доставку, ни на похороны, и расстроились. Другие негодовали, что автолюбители схватились за камеру, вместо того чтобы незнакомке помочь. Однако не все оказались уверены, что это действительно гроб. Некоторые отметили, что это могли быть, например, стройматериалы или ковёр.