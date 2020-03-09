Духоту в лондонском метро использовали для обогрева домов

Изнуряющая жара в лондонском метрополитене стала источником тепла для жителей района Ислингтон, пишет Daily Mail. Сообщается, что для этого на заброшенной станции City Road установили вентилятор шириной два метра. Он выкачивает горячий воздух из тоннеля и направляет его на поверхность — в специально построенный энергетический центр. Там этот воздух нагревает воду (до плюс 80 градусов по Цельсию), которая затем по трубам поступает в радиаторы лондонцев. К такой системе отопления подключили 1350 жилых домов, а также школу и два развлекательных центра. Отмечается, что для жителей Ислингтона это в первую очередь означает экономию: за энергоснабжение им теперь нужно будет платить на 10% меньше, чем раньше. Кроме того, использование невыносимой духоты, согласно расчётам, предотвратит выброс до 500 тонн углекислого газа в год.

Стоит упомянуть, что, по сути говоря, это первая в истории Лондона централизованная система отопления. До сих пор горожане обеспечивали себя теплом только самостоятельно — в основном с помощью бойлеров, работающих на газе или электричестве. При этом люди, как правило, стараются экономить и включают нагревательные устройства лишь на несколько часов в сутки. Известны случаи, когда малообеспеченные пенсионеры замерзали насмерть в собственных домах. По всей Великобритании более двух с половиной миллионов домов отапливают древесиной и углём, но их продажу планируют запретить с 2021 года. По данным властей, это позволит на 40% снизить концентрацию в воздухе вредной мелкодисперсной пыли.

Именно поэтому Британия ищет всевозможные альтернативные способы теплоснабжения. Схему перекачки горячего воздуха из метро надеются расширить, уже определены десятки других возможных мест, где можно установить такие же вентиляторы. Есть также предложение использовать их и в обратном направлении, то есть перегонять в душное метро холодный воздух с улицы.

По подсчётам администрации, в Лондоне впустую тратится столько тепла, что оно могло бы покрыть 38% общегородской потребности в отоплении. В руководстве Лондонского метрополитена подчеркнули, что такую инновационную систему ещё не использовали нигде в мире. Мэр Лондона Садик Хан добавил, что рассчитывает добиться для британской столицы статуса "углеродно-нейтрального" города к 2030 году.