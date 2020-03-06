В Египте в результате ДТП со свадебным кортежем погибло 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли, ещё десять пострадали в результате крупного ДТП со свадебным кортежем в Египте. Об этом сообщает информационный портал Al Youm As Sabi.

Инцидент произошёл утром в пятницу, 6 марта, в провинции Исмаилия на северо-востоке страны. Свадебный кортеж из нескольких машин двигался по междугороднему шоссе номер 36, когда неподалёку от города Аль-Кассасин произошло столкновение двух легковушек с микроавтобусом.

По данным портала, в ЧП погибло 12 человек, включая троих детей. Восемь человек погибли на месте происшествия, и ещё шесть человек скончались по прибытии в больницу.

Ещё десять человек с травмами различной степени тяжести были доставлены в местное отделение клинической больницы. Среди пострадавших есть граждане с такими тяжёлыми ранениями, как внутреннее кровотечение и перелом позвоночника.