Путин объяснил, почему сменяемость власти в России необходима

— Я не хочу этого не потому, что я себя боюсь. Я-то с ума не сойду, — рассуждает Путин. — Дело не во мне. Мы вносим поправки в конституцию не на пять, не на десять лет, а минимум лет на 30, на 20, я думаю, или на 50.

Глава государства допустил, что на сегодняшний день, может быть, важнее стабильность и спокойное развитие страны.

— Но потом, когда страна наберёт побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, "жирка", что называется, тогда точно совершенно нужно обеспечить сменяемость власти, — добавил он.

Также Путин отметил, что без жёсткой президентской власти в России будет плохо, потому что у нас нет сильных политических партий, как в Европе.

Напомним, ранее Путин заявил, что считает возможным убрать слово "подряд" из статьи конституции о сроках полномочий президента.