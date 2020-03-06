Эксклюзив. Лайф публикует живые снимки первого смартфона Vivo на Andorid 10

Новинка получила джентльменский набор камер из четырёх объективов. Возглавил квартет 48-мегапиксельный датчик. Остальные поделили между собой роли макрокамеры, ToF и ширика. Все они расположатся в форме буквы L. Судя по тизерам индонезийского подразделения Vivo, новинка получит продвинутый ночной режим.

Сканер отпечатков пальцев — внутренний. Делаем вывод, что тип матрицы — AMOLED. Фронтальная камера, к слову, вписана в экран и расположена в правом верхнем углу, как у Vivo X30 Pro. Это видно на снимках, которые оказались в распоряжении Лайфа. Разрешение передней камеры — 32 Мп.

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За быстродействие в V19 отвечает Snapdragon 675 — одно из лучших решений для недорогих смартфонов 2019 года. Новый аппарат станет первым смартфоном Vivo в России на Android 10. Свежайшая прошивка будет доступна из коробки.

Вероятнее всего, российский анонс V19 состоится одновременно с глобальным — 10 марта. Источник Лайфа сообщает, что у нас новинка будет стоить от 20 до 30 тыс. рублей.