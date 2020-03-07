5 бесполезных функций и технологий в смартфонах, за которые вы платите. Деньги за воздух?

Сегмент смартфонов стремительно развивается, и новые технологии появляются пачками. Конечно, большинство из них действительно даёт новый пользовательский опыт и упрощает жизнь, но не все они практичны, ряд технологий — чистый маркетинг. Лайф разбирался, на какие фишки мобильных устройств не нужно вестись.

Макромодуль

Кадр из видео YouTube / Huawei Mobile Russia

В 2019 году производители начали увеличивать число камер до трёх и более — таков тренд. Во флагманах чаще всего это вполне оправдано — там ставятся разные датчики для разных сценариев съёмки. У Xiaomi Mi Note 10 установлены два телефотосенсора для съёмки без потери качества с разным увеличением, очень практично. У Samsung Galaxy Note 10+ добавлен ToF-модуль для создания 3D-фотографий. Технология пока работает посредственно, но, возможно, за этим будущее. В смартфонах бюджетного и среднего классов число модулей не всегда является оправданным — скорее, их увеличивали для количества, а самый бесполезный из них — макромодуль.

Honor 20, Huawei Nova 5T, Redmi Note 8T — в эти модели ставится отдельный сенсор для съёмки мелких объектов вблизи. И он совершенно непригоден к использованию. Крайне низкое разрешение — до 2 Мп. Автофокуса нет, поэтому объект на первом плане получается нечётким. Да и выделять отдельный датчик под макро- просто бессмысленно, потому что с его задачей отлично справляется ультраширокоугольный модуль, который есть почти во всех смартфонах в 2020 году.

Искусственный интеллект

Фото © LIFE / Татьяна Руденко

Среди фишек камер смартфонов производители стабильно выделяют искусственный интеллект. С его помощью камера автоматически оптимизирует параметры съёмки: алгоритмы распознают сценарий съёмки (из сотни возможных) и выставляют нужные значения. Мобильная камера выдаёт высокое качество за счёт софта, но искусственный интеллект оптимизирует её работу слишком неточно.

В некоторых случаях алгоритмы могут испортить снимок. Например, при съёмке пейзажа при раннем закате убрать естественный красный оттенок с неба. Кроме того, улучшения незначительные — как правило, на снимке просто увеличена контрастность. Поэтому на алгоритмы лучше не полагаться и искусственный интеллект отключать. Если вы не очень привередливы к фотографиям, снимайте в автоматическом режиме, если вам важно качество — выберите формат RAW (если он есть) в профессиональном режиме.

Многократный зум

© Samsung

Тренд прошлого года. В начале 2019-го вышли смартфоны с 50-кратным и 60-кратным зумом, а в этом году вышел Galaxy S20 Ultra аж со 100-кратным зумом. Теоретически с такими параметрами смартфон должен стать полноценным перископом, но не всё так просто.

Беда в том, что смартфон снимает с сильной потерей качества. Во-первых, это делается с помощью цифрового зума, а потеря качества минимальна с оптическим и гибридным. Во-вторых, кадр сильно трясётся даже с оптической стабилизацией, получить качественный снимок без штатива крайне трудно. Потеря качества приемлема максимум при 10-кратном зуме, дальше будут сильно снижаться детализация и резкость, появится много шумов.

Управление взмахами

В начале 2019 года вышел LG G8 ThinQ с разблокировкой по ладони и управлением взмахами — это была его основная фишка. Смартфон, естественно, не вернул корейскому бренду былую славу и не взбудоражил рынок, потому что технология бесполезна, а в остальном устройство ничем не примечательно.

Индустрия стремится упростить пользование смартфоном, а управление взмахами его только усложняет. Зачем махать руками перед дисплеем, если можно провести пальцем по экрану? Ну и представьте, что вы в общественном транспорте машете рукой перед телефоном. Скорее всего, на вас посмотрят как на идиота.

2D-сканер лица

Фото © Joan Cros / NurPhoto via Getty Images

С 2018 года Android-смартфоны оснащаются двумя способами разблокировки по биометрическим данным — по сканеру отпечатка пальца и по лицу. Вторым безопасно пользоваться, только если владелец идентифицируется через 3D-сканер, он ставится отдельно. Как правило, лицо распознаётся через фронтальную камеру.

Этот способ разблокировки ненадёжен. При регистрации лица система предупреждает об опасности и рекомендует воспользоваться датчиком отпечатка пальца. 2D-датчик же плохо работает в темноте и может принять за вас вашу фотографию, как было с Samsung Galaxy S10 в прошлом году. А добавлен он лишь номинально — из-за идеологии Android: пользователю должны быть доступны все способы разблокировки, чтобы выбрать самый удобный. А если выбирать самый надёжный, то решение одно — сканер отпечатка пальца.