НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

"Ничего глобального". Экономист прокомментировал возможное банкротство 38 банков РФ

Ранее такую судьбу в 2020 году коммерческим организациям предрекло рейтинговое агентство.

313
Post cover

Фото © Shutterstock

Экономист Антон Шабанов прокомментировал возможное банкротство 38 банков.

Это так называемые карманные банки, которые, как правило, создаются для закрытия потребностей какого-то определённого вида бизнеса. Поэтому даже если с ними что-то случится — ничего глобального ни с банковской системой, ни с деньгами определённых вкладчиков не произойдёт, — заявил телеканалу "360" Шабанов.

Эксперт отметил, что эти банки не работают с физическими лицами. Шабанов посоветовал отдавать предпочтение только стабильным организациям, которые находятся под пристальным вниманием Центробанка.

Напомним, ранее РБК сообщил о том, что рейтинговое агентство "Эксперт РА" предрекло банкротство в 2020 году 38 российским банкам.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть