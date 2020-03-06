"Ничего глобального". Экономист прокомментировал возможное банкротство 38 банков РФ

Экономист Антон Шабанов прокомментировал возможное банкротство 38 банков.
— Это так называемые карманные банки, которые, как правило, создаются для закрытия потребностей какого-то определённого вида бизнеса. Поэтому даже если с ними что-то случится — ничего глобального ни с банковской системой, ни с деньгами определённых вкладчиков не произойдёт, — заявил телеканалу "360" Шабанов.
Эксперт отметил, что эти банки не работают с физическими лицами. Шабанов посоветовал отдавать предпочтение только стабильным организациям, которые находятся под пристальным вниманием Центробанка.
Напомним, ранее РБК сообщил о том, что рейтинговое агентство "Эксперт РА" предрекло банкротство в 2020 году 38 российским банкам.
Иванова Анастасия