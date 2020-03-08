Горшочек, вари! 6 продуктов, которые помогают мозгу работать

Именно мозг следит за всеми функциями нашего организма, поэтому о нём необходимо заботиться. После 30 лет нашей жизни ежедневно теряется около 1000 нейронов, поэтому ухудшаются память и внимательность, менее эффективно работают внутренние органы.

Глюкоза и кислород необходимы мозгу постоянно. За защиту мозга отвечают жирные кислоты омега-3 и омега-6. Важно есть рыбу, сухофрукты, овощи и оливковое масло, чтобы помочь мозгу в его работе.

Что есть, чтобы мозг был в порядке

Черника

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Благодаря содержащемуся в чернике антиоксиданту антоциану ягода стимулирует работу мозга, улучшает память и мыслительные процессы. Регулярное употребление черники является профилактикой возрастных болезней, например болезни Альцгеймера.

Авокадо

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Олеиновая кислота расщепляет холестерин и препятствует накоплению жира, благодаря этому улучшается кровоснабжение, кислород быстрее поступает в мозг и стимулирует его работу.

Йогурт

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Данный кисломолочный продукт улучшает состояние микрофлоры кишечника, тем самым выстраивая все процессы в организме. Кровь без шлаков и токсинов поступает в мозг, клетки которого насыщаются кислородом. Нейронные связи работают эффективнее, память становится лучше.

Яйца

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Белок необходим для умственной деятельности, а в яйцах его достаточно. Кроме того, лютеин и зеаксантин предотвращают преждевременное старение головного мозга.

Горький шоколад

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Флавонол — антиоксидант, улучшающий приток крови к головному мозгу. Кофеин, содержащийся в горьком шоколаде, положительно влияет на умственную активность. Но тут важно не переборщить со сладким и кофеином, иначе работа сердечно-сосудистой системы будет нарушена.

Рыба

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Клетки мозга активизируются благодаря этому продукту, улучшаются умственные способности и настроение человека. В рыбе содержатся жирные кислоты омега-3, которые полезны и для мозга, и для организма в целом.

Орехи

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Благодаря высокому содержанию омега-3, омега-6, фолиевой кислоты, витаминов Е и В6 мозг работает лучше. Но в день можно есть не более 50 г, поскольку в этом продукте много жиров.

Одного питания, конечно, недостаточно. Мозгу необходимы тренировки: книги, полезные привычки, головоломки — нейронные связи всегда должны быть в тонусе. Кроме того, не нужно забывать про физическую активность. Ведь именно спорт насыщает мозг кислородом и помогает ему работать.