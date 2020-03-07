Сияющая полночь, ледяная белизна и изумрудная зелень". Самые редкие цвета iPhone, Xiaomi и Honor

Гаджет — лучший подарок на любой праздник для любого пола. Смартфон — лучший гаджет. Редкий смартфон — ещё лучше. Но как такой найти? Нужно следить за релизами. Причём не главными, а побочными. Большинство вендоров спустя месяцы после презентаций выпускают новые версии популярных моделей в цветах, которых не было на старте. Рассказываем про них и про расцветки, в которых смартфоны встречаются нечасто.

Базовые цвета

Galaxy Note 10

Фото © LIFE / Татьяна Руденко

Всё ещё считаем красный Galaxy Note 10 самым красивым смартфоном прошлого года. Едва ли для девушки, которая воспринимает что-нибудь, кроме iPhone, можно найти подарок лучше. Экстерьер, разумеется, не единственная сильная сторона осеннего флагмана Samsung. Он также может похвастаться хорошей камерой, лучшим дисплеем, высокой производительностью и наличием специального стилуса.

iPhone 11

Фото © ТАСС / Zuma

Не будем кривить душой. Все знают, что большинство девушек ежегодно хотят новый iPhone. Однако классические цвета старших моделей ("серый космос", серебристый и золотой) давно всем приелись. Что брать в таком случае? Ну, если выбирать из Pro-версий, то точно свежий тёмно-зелёный вариант. Впрочем, он, несмотря на новизну, всё же очень сдержанный. Поэтому лучше приглядеться к обычным iPhone 11. Вот там есть где разгуляться. Apple предлагает аж шесть вариантов: белый, чёрный, зелёный, жёлтый, фиолетовый и красный. Первые два сразу отметаем. Жёлтый и красный — очень насыщенные и чуть ли не светятся. Тоже не всем по нраву. А вот зелёный и фиолетовый одновременно и спокойные, и необычные. Фиолетовый — самый редкий.

OnePlus 7 Pro

Фото © OnePlus

Ещё один любопытный вариант на Android. Топовые характеристики, как и положено убийце флагманов, имеются. Отдельно отметим обновление экрана с частотой 90 Гц. Сегодня у некоторых моделей есть и выше, но и стоят они далеко не как OnePlus. Производительность в нашем случае — лирика. Интересует экстерьер. А он здесь что надо. Компания OnePlus — одна из первых, кто использовал в оформлении смартфонов матовое стекло. Такое решение до сих пор редкость. После OnePlus в 2019 году матовая панель встречалась только в новых iPhone и флагманских Oppo. Особенно хорошо OnePlus 7 Pro выглядит в миндальном цвете.

Oppo Reno 2

Фото © LIFE / Денис Марков

К слову, об Oppo. В прошлом году у этого бренда вышло много симпатичных смартфонов. Но самый крутой, на наш взгляд, это Oppo Reno 2. По нескольким причинам. Во-первых, крайне необычный модуль фронтальной камеры. Он выезжает из верхней части корпуса. Но не как у всех аналогичных решений, а под углом. Во-вторых, оформление тыльной крышки. Да, многие не любят буквы на смартфонах, но тут они оформлены необычно. Логотип компании вписан в овал, который по краям будто светится неоном.

Дополнительные цвета

Honor 20 Pro

Фото © Honor

Honor 20 Pro — главный смартфон этого бренда в 2019 году. У него хорошая камера, лаконичный вырез в экране под фронталку, флагманский процессор Kirin прошлого поколения, а самое главное — работающие сервисы Google. На старте продаж он был доступен в двух цветах — мерцающий бирюзовый и мерцающий чёрно-фиолетовый. Уже летом, спустя несколько месяцев после анонса, компания анонсировала новый цвет — "ультрафиолетовый закат". В нём Honor 20 Pro переливается из белого в нежно-розовый и фиолетово-голубой.

Vivo V17

Фото © Vivo

V17 является последним прошлогодним релизом Vivo. Смартфон выступает в средней ценовой категории — сегодня его можно урвать дешевле 20 тысяч рублей. Меж тем аппарат весьма красивый и удобный. Он тонкий (8,7 мм), но из-за стеклянной крышки обладает приятной увесистостью (186,7 г). Блок камеры — центр притяжения внимания. Он выполнен в форме ромба. Цветная фурнитура выделяет основной модуль на 48 Мп и кнопку питания из общего оформления. Базовые цвета V17 — "синий туман" и "облачная лазурь" — очень красивые, но кому-то могут показаться слишком вычурными. Как раз для таких приверед уже в феврале 2020 года Vivo выпустила новую версию смартфона в цвете "сияющая ночь". Изюминкой исполнения является цвет той самой фурнитуры — ярко-алый.

Honor 20

Фото © Honor

Honor 20 — это, как несложно догадаться, младшая версия Honor 20 Pro. От флагмана она отличается меньшими объёмами памяти и менее актуальным набором камер. А ещё у Honor 20 есть эксклюзивный цвет — "ледяной белый". Под прямыми лучами света в корпусе можно заметить едва уловимые оттенки голубого. В других сценариях он сияющий белый.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Фото © LIFE / Татьяна Руденко

Эта модель, как модно выражаться, топ за свои деньги. За 18 тысяч данный аппарат предлагает камеру на 64 Мп, большой 6,5-дюймовый экран, батарею на 4500 мАч, настоящий флагманский процессор и, конечно же, NFC. На старте Note 8 Pro продавался в зелёном, белом и сером цветах. Но! Несколько месяцев спустя Xiaomi запустила народное голосование за новый цвет. Из девяти цветов поклонники бренда выбрали глянцевый синий. Он переливается от голубого к очень густому, самому что ни на есть синему.

Honor 9X

Фото © Honor

Компания Honor, как вы поняли, помешана на цветах. Она разбавляет базовые варианты не только у старших моделей, но и у некоторых бюджетных. Взять хотя бы народный Honor 9X. Изначально он был доступен в сапфировом синем и чёрном цветах. В этом году, в преддверии Дня всех влюблённых, к дуэту прибавился экстравагантный изумрудно-зелёный, который можно смело дарить как мальчикам, так и девочкам.