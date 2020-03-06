Путин — о президентстве: Это не работа, а судьба

Президент России Владимир Путин признался, что не устал от своей работы и воспринимает её не как профессию, а как судьбу. Об этом российский лидер рассказал на встрече с представителями общественности в Ивановской области.

— Моя работа заключается в том числе в сегодняшней нашей встрече. Разве можно от этого устать? Одно удовольствие, — отметил он. — Любой человек, если бы оказался в моём положении, уверен, воспринимал это не только как работу, а как судьбу. Я к этому так и отношусь.

Путин добавил, что быть президентом без народной поддержки было бы невозможно, поэтому он очень благодарен людям за то, что они ему доверяют.

— Это огромная честь! — заявил глава государства.