В штабе по коронавирусу назвали рейсы, на которых прилетели заболевшие

Оперативный штаб Москвы по коронавирусу сообщил о рейсах, на которых прилетели заболевшие CoViD-19. Все они вернулись в Россию из Италии.

Рейс SU 2613 20.02.2020 Милан — Москва.

Рейс SU 2322 22.02.2020 Москва — Мюнхен.

Рейс SU 2323 26.02.2020 Мюнхен — Москва.

Рейс 9U 175 24.02.2020 Кишинёв — Москва.

Рейс SU 2413 29.02.2020 Милан — Москва.

Рейс "Уральских авиалиний" 3510 29.02.2020 Верона — Москва.

Рейс S7 3586 01.03.2020 Верона — Москва.

Всех пассажиров просят немедленно связаться с медиками по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение. К ним незамедлительно приедут для взятия анализов и осмотра.

Напомним, в России за сутки зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом.