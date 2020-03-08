Отец извращений с Западной Украины. Что погубило первого практика мазохизма

9 марта вспоминают Леопольда фон Захер-Мазоха. Со времени его рождения прошло 184 года. Он дал название целому направлению в сексопатологии и нестандартным сексуальным практикам, благодаря чему и вошёл в историю. Кажется, его судьба была предопределена заранее: ещё мальчиком он подглядывал за своей тёткой-графиней, как она лупила плёткой своих любовников. Став взрослым, он нашёл себе спутницу, которая даже переплюнула кумира детства.

Украинец или русский?

Он не раз писал в своей автобиографии, что считает себя украинцем по происхождению. Исследователи, однако, пришли к выводу, что хоть он и родился во Львове (на тот момент Лемберге), его корни идут из Восточной Европы. Да и вообще, тогда это была территория Австро-Венгрии, а там многие национальности смешались. Тем не менее украинцы и даже русские долго спорили за право считать его своим. В каком-то смысле он стал частью русской культуры.

Когда он был совсем маленьким, то часто болел, к тому же у матери в тот момент пропало молоко. Чтобы спасти малыша, родители наняли кормилицу из соседнего села. У неё были славянские корни, и она привила ему любовь к славянскому фольклору. Сюжет одной из его книг крутится вокруг секты "Хлысты", которая практиковала обряд самобичевания. В XIX веке в России Захер-Мазох считался серьёзным исследователем русских сектантов. Им зачитывался Пушкин и его ближний круг. Сам Мазох очень ценил творчество Гоголя и Тургенева.

Насилие в крови

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Отец Леопольда работал начальником в полиции, в его обязанности входило подавление восстаний. Отец приходил домой и рассказывал подробности того, что видел. Когда мальчику было всего десять лет, он стал свидетелем кровавых уличных побоищ.

Стоял 1846 год, вовсю бушевала Галицийская резня — восстание крестьян в Западной Галиции. Мальчика, однако, это не отвратило от насилия, напротив, он заинтересовался этой стороной жизни. Произошёл слом психики. Страдание, доминирование, подавление, боль — всё это манило Леопольда и будет интересовать его до конца дней. Он изучал жития святых мучеников, часами разглядывал картины с изображением казней. Осталось только найти вектор, и в этом ему помогла его родственница.

Развратная графиня Ксенобия

В их доме жила его тётка, графиня Ксенобия. Она водила к себе толпы любовников, и муж знал об этом. Ксенобия и её наряды (те самые меха, которые дадут название произведению, которое его прославит, — "Венера в мехах") волновали воображение школьника. Он любил запереться в шкафу, вдыхать ароматы её одежды и подглядывать за её свиданиями с ухажёрами.

Однажды она поколотила в один присест мужа, двух его друзей и любовника. Леопольд, который был свидетелем всего происходящего, но, как всегда, сидел в укромном месте, непроизвольно вскрикнул, выдав своё присутствие. Ксенобия побила и его. Но мальчика это не отпугнуло, он не бросил заниматься вуайеризмом. Картина доминирования женщины над мужчиной стала для Леопольда моделью поведения. Она повлияла и на его творчество, и на сексуальную жизнь.

Доминируй и властвуй

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В 19 лет, в 1854 году, он стал доктором права, получив надёжную профессию. Но его неудержимо тянуло к творчеству — он хотел воплощать все свои фантазии в книгах. Тем более что он проживал их в жизни. Смазливый приват-доцент пользовался популярностью как среди богемных дам, так и среди офицеров, с которыми, впрочем, у него были платонические отношения. В гомосексуализме его не обвинишь.

Ещё юношей он имел интрижку с Анной Коттовиц, о чём позже написал в романе "Разведённая". Роковая связь с Фанни фон Пистор дала Леопольду вдохновение на написание "Венеры в мехах". С дамой у него был уговор: она обязалась унижать его и наказывать по первой своей прихоти. Для этого у них была выработана сигнальная система: о её готовности к играм свидетельствовали меха, в которые она облачалась. Наказывала она его, кстати, русской плетью.

Фанатки, готовые исполнить любой каприз

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Издав "Венеру в мехах" в 1869 году, он проснулся знаменитым. В повести рассказывалось о том, как герой Северин, одержимый идеей женского доминирования, познакомился на курорте с сумасбродной вдовой Вандой фон Дунаев, которая сначала неохотно воплощала его желания, потом вошла в раж. "Венера в мехах" стала одной из самых раскупаемых книг года.

Леопольд бросил свою основную работу приват-доцента и полностью переключился на писательство, которое до этого не кормило его. Сразу вокруг него образовался круг поклонниц, готовых на всё. Но ему не нужна была покорная женщина, он положил глаз на властную Аврору фон Рёмелин, у которой содержание книги настолько смешалось с реальностью, что она переименовала себя в Ванду в честь героини книги. Недолго думая, они поженились, и у них родилось двое сыновей, старшего из них он назвал Сашей.

Жена пустила Леопольда по ветру

Сначала было весело, но вскоре Ванда, почувствовав власть, получила доступ к денежным средствам мужа. Она любила роскошь: меха и бриллианты, банкеты по высшему классу. Очень быстро финансы Леопольда фон Захер-Мазоха стали иссякать. Замаячила необходимость устраиваться на работу, но она посоветовала ему писать побольше порнографических рассказов и повестей.

Она решила, что ничем не хуже его в плане таланта, и вскоре они стали творить в соавторстве, но выходило это всё под брендом Захер-Мазоха. Новые книги были откровенно хуже по качеству, чем "Венера в мехах", но приносили деньги.

Тем не менее аппетиты дамы росли, а заработки были не безграничными. Она изменяла мужу с разными авантюристами, с одним из них, мошенником Розенталем, она и сбежала, забрав младшего сына. В этот момент Леопольд фон Захер-Мазох уже был полным банкротом. Его старший сын вскоре умер от тифа. Жизнь писателя вскоре пошла по наклонной: его стали меньше печатать, слава растворилась, как туман. Он женился во второй раз. Женщина была младше его на 20 лет. Вскоре брак распался.

В последние годы жизни он лежал в стационаре под наблюдением психиатров. В 1886 году психолог Крафт-Эбинг официально ввёл термин "мазохизм" в науку. В этом же году во Франции ему вручили Орден почётного легиона. На родине маркиза Де Сада отца мазохизма ценили больше, чем где бы то ни было. Умер Леопольд в 1895 году.

Неприличный памятник

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В 2008 году во Львове перед "Мазох-кафе" установили статую Леопольда фон Захер-Мазоха. В неё скульпторы вмонтировали лупу, через которую можно разглядывать порнографические картинки. Если запустить руку в правый карман памятника, можно нащупать… мужское достоинство автора "Венеры в мехах", а если приглядеться, то можно увидеть, как из-под плаща статуи высовываются женские ручки.