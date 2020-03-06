В Пензенской области частный извозчик убил таксиста отвёрткой

Житель Пензенской области, занимающийся частными перевозками, убил таксиста с помощью отвёртки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Инцидент произошёл вечером 5 марта на улице Лебедева в городе Иссе. У 29-летнего жителя Мокшана, который занимался частным извозом, возник конфликт с 61-летним таксистом. В результате ссоры молодой человек нанёс удар водителю первым попавшимся в машине предметом — отвёрткой. После этого злоумышленник поджёг авто и скрылся с места происшествия.

Впоследствии сгоревший автомобиль марки Lada Granta обнаружили правоохранители. На водительском сиденье —обнаружили обгоревшее тело мужчины.

Следователи уже вычислили злоумышленника. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". В настоящее время стражи порядка решают вопрос о предъявлении ему меры пресечения и ходатайстве о заключении под стражу.