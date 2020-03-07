Головоломка к 8 Марта. Женщины каких знаков зодиака получат самые дорогие подарки

Овен. Предпочитает практичность

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По словам Сергея Безбородного, женщины-Овны предпочитают подарки, которые могли бы пригодиться им в хозяйстве. Это могут быть как товары для красоты, так и бытовые. Главный принцип представительниц этого знака — подарок должен быть полезный.

Причём женщина-Овен обязательно обратит внимание, а что же выбрал мужчина ей в подарок. Например, если дама увлекается готовкой, то она может искренне обрадоваться новой бытовой технике, в то время как другая женщина оценит абонемент в фитнес, который давно хотела купить. Одним словом, представительницам этого знака важна не только практичность подарка, но и внимание к их интересам. Подарок должен быть выбран лично для Овна с учётом его интересов.

Телец. В ожидании красивой романтики

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Эти женщины ожидают получить в подарок что-то красивое и романтичное. Речь идёт не только об украшениях. Некоторые желают получить необычную картину или просто цветы.

Тельца может впечатлить букет в необычной упаковке или из редких цветов. Они будут бесконечно радоваться даже недорогому украшению, но в красивой упаковке с сюрпризом. Оценят Тельцы и романтическое путешествие. Пусть даже не за границу, а всего лишь в соседний город. Важно не то, куда вы отправитесь, а как будет организовано путешествие.

Близнецы. Ценит время, проведённое вместе

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Сергей Безбородный говорит, что для представительниц этого знака важен не столько материальный подарок, сколько моральный.

— Для Близнецов лучшим подарком будет не вещь, а совместное времяпрепровождение. Это могут быть билеты на концерт или в кино — то, что связано с досугом, — говорит астролог.

Так что Близнецов смело можно назвать бескорыстными. Они не обидятся на дешёвый подарок и не будут выпрашивать дорогие вещи. Для многих даже ужин в необычном ресторане может принести больше радости, чем дорогие украшения. От них не получится откупиться подарками. Такой женщине нужно в первую очередь внимание.

Рак. Эмоции — лучший подарок

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Женщины-Раки эмоциональные. Поэтому в качестве подарка им важно получить эмоции — что-то, что отложится в их памяти. Лучшим подарком для них будут какие-то радостные семейные события, говорит Сергей Безбородный.

Например, женщины-Раки оценят экстремальное путешествие. Они с радостью отправляются на поиски неизведанного. Также их могут обрадовать экзотичные подарки, например прыжок с парашютом. Впрочем, тут тоже стоит присмотреться к характеру женщины. Не все Раки любят откровенный экстрим. Получить эмоции можно и другим способом. Спокойным девушкам понравится подарок-сюрприз, например сеанс в спа-салон или на тайский массаж, который она никогда не делала.

Лев. Оценит подарок по его стоимости

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А вот Львицы более цинично относятся к презентам. Для них важна стоимость подарка. Это женщины, которых мужчины должны ценить в прямом смысле этого слова. Гордая женщина-Лев всерьёз может обидеться, если ей подарят дешёвку. Усложняет ситуацию тот факт, что обычно Львы превосходно разбираются в ценах. Особенно на те вещи, которыми регулярно пользуются.

— Львицы рассуждают по принципу: чем дороже подарок для женщины, тем больше её ценят, — пояснил астролог.

Дева. Важно ощущать себя женщиной

Осенние женщины мечтают получить в подарок освобождение от каких-либо обязательств. Им больше по душе придётся поход на мероприятие или просто провести время в салоне красоты. Они хотят больше чувствовать себя женщинами.

Девы с огромным удовольствием примут в дар абонемент на бальные или латиноамериканские танцы. Порадуют их украшения, духи, косметика. Одним словом, все традиционные подарки. В этом плане их можно назвать сторонницами традиционных ценностей.

Весы. Любят небанальные сюрпризы

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Неожиданные сюрпризы можно смело делать для женщин-Весов. Они сильно обрадуются, если получат что-то, о чём даже не могли подумать. Банальщина явно не для этих представительниц.

Тут мужчинам будет сложнее, ведь, как известно, удивить женщину очень сложно. А вот экстремальных подарков ждёт не каждая женщина. Почему бы не порадовать свою прекрасную половину полётом на воздушном шаре? Ну или — для любительниц острых ощущений — на истребителе с пилотом?

Скорпион. В ожидании одежды или украшений

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Для Скорпионов важно подчёркивать свою женственность и чувствовать себя желанными. Им, по словам Сергея Безбородного, отлично подойдут в качестве подарка одежда или украшения.

Скорпион, как никто другой, оценит фирменную сумочку, эффектные солнцезащитные очки или модный аксессуар. Женщины этого знака тоже знают себе цену, поэтому нередко им достаются по-настоящему дорогие подарки. Скорпион как должное примет в дар ноутбук, смартфон или любой другой дорогой гаджет.

Стрелец. Лучший подарок — заморский

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Для Стрельцов лучший подарок — это что-то привезённое из-за границы. Астролог говорит, что купленный в России подарок тоже подойдёт, но этим женщинам важно, чтобы он был иностранного производства.

Поход в ресторан с итальянской кухней или курсы по боевым искусствам отлично подойдут для неординарных путешественниц. Подарок подарком, а освоение национальных особенностей других стран всегда может пригодиться.

Козерог. Не заморачиваются и ждут банальные подарки

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Женщины-Козероги счастливы будут получить современные гаджеты. Здесь выбор небольшой: часы, телефон или компьютер. Мужчинам с такими подарками будет проще всего. Дело останется за малым — только выбрать нужную модель и отстоять очередь в магазине.

При этом романтике Козероги тоже не чужды. Многие женщины радуются ярким гаджетам в эффектных корпусах. Подойдёт и дизайнерский чехол, а также любой другой аксессуар к уже имеющейся у женщины технике.

Водолей. Лучший друг — пушистый друг

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А вот Водолеи оказались любительницами питомцев и всего, что с ними связано. Лучшим подарком для них будет пушистый друг и какой-нибудь аксессуар для него.

Водолеи будут в восторге от необычного комбинезона для своей любимой собаки. Порадуют представительниц этого знака и подарочные карты в магазин зоотоваров. Впрочем, если у женщины нет питомца, то не беда. Водолеи будут рады обычным традиционным подаркам: редкому набору шоколада, ювелирным украшениям и новеньким туфлям.

Рыбы. В ожидании перемен в жизни

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Рыбы — тонкие натуры. Они желают получить подарок романтического содержания. Причём это может быть недорогой презент, но обязательно с подтекстом: в жизни должны произойти перемены.

Внести перемены может путёвка за границу или, например, поход в автошколу. В любом случае оценят то, на что раньше, возможно, не решались.