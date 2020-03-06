Польский фашизм в Facebook. За что забанили калининградского журналиста

— Я достаточно много смотрю польских СМИ — география обязывает — и скажу, что большинство официальных изданий эту выходку проигнорировали, по меркам Польши такое выходит за рамки приемлемого. Я полагаю, что это пробный шар, попытка раздуть русофобский скандал, — считает Андрей Выползов.



Специалист по истории XX века Юрий Жуков полагает, что подобная акция не просто отвратительна, а откровенно фантастична и не имеет даже приблизительного отношения к тому, как была освобождена Польша от нацизма.



— Эти ребята играют фантастическую пьесу, ничего такого не было и не могло быть! Мы для поляков спасли их родной Краков, древнюю столицу, которая не пострадала в оккупации, немцам не удалось её взорвать. Они должны быть благодарны Красной армии. Сами бы они никогда не сбросили фашистское иго! — рассказывает историк.



Юрий Жуков напомнил, что советским солдатам, которые входили в Польшу, давались специальные распоряжения, которые предписывали предельно корректное отношение с местным населением. Корни польских обид историк предлагает искать в прошлом.



— Поляки всё время негативно вспоминают раздел Польши в XVIII веке. Они никогда не ругают австрийцев и немцев, но всю злость за ликвидацию государства возлагают на нас. Дважды они поднимали восстания, чтобы вернуть независимость, и дважды Россия их подавляла. Это для них стало непереносимым. Поэтому сегодня мы вынуждены сталкиваться с этой застаревшей психологической травмой, проявляющейся в столь уродливых спектаклях, — подчеркнул Юрий Жуков.