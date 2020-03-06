Путин прокомментировал идею возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин, комментируя возможность возглавить Госсовет, заявил, что это создаст ситуацию двоевластия в стране, которая для России является абсолютно губительной.
— Предлагается наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями и возглавить этот Госсовет. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Для России абсолютно губительная ситуация. Дело не в том, что это я не хочу. Нет, мне нравится работа, но для того, чтобы сохранить властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет её разрушать, — вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать, — прокомментировал он.
Госсовет — это неконституционный совещательный орган при Президенте РФ, но в своём Послании Федеральному собранию 15 января 2020 года Владимир Путин предложил закрепить его статус в конституции. По действующему законодательству в президиум Госсовета входит восемь членов (по одному представителю от каждого федерального округа). Персональный состав президиума, который подлежит ротации один раз в полгода, определяет лично глава государства.