Путин прокомментировал идею возглавить Госсовет

— Предлагается наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями и возглавить этот Госсовет. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Для России абсолютно губительная ситуация. Дело не в том, что это я не хочу. Нет, мне нравится работа, но для того, чтобы сохранить властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет её разрушать, — вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать, — прокомментировал он.