СМИ: Пьяного Михаила Ефремова не пустили на борт самолёта в Пулково

Артиста Михаила Ефремова в петербургском аэропорту не пустили на самолёт, который должен был доставить его в Ригу. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на перевозчика АirBaltic.

В авиакомпании отметили, что обошлось без дебошей и штраф Ефремову выписывать не стали. Супруга актёра Софья Кругликова заявила, что её муж — мастер своего дела и просто решил всех "повеселить". Она считает, что ему удалось всех одурачить, и люди "повелись", поверив, что он действительно употреблял спиртное.

— Вот он решил так всех повеселить, и вы даже "повелись" на это, — сказала она в интервью телеканалу "360".