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Пассажиры такси часто забывают букеты в салоне авто перед 8 Марта

Клиенты и водители чаще обращаются с этой жалобой в службу поддержки перед Международным женским днём.

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Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Сервис "Яндекс.Такси" исследовал обращения клиентов и водителей в службу поддержки с информацией о забытых вещах в период с 31 декабря 2018 по 22 апреля 2019 года.

Выяснилось, что чаще всего букеты теряются с 4 по 11 марта, до и после Международного женского дня. В остальное время букеты забывают в салоне такси в десять раз реже.

Ранее пассажиры "Яндекс.Такси" получили возможность видеть свой рейтинг. Водители ставят оценку от одной до пяти звёзд, итог складывается из 40 последних оценок.

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