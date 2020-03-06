Пассажиры такси часто забывают букеты в салоне авто перед 8 Марта

Сервис "Яндекс.Такси" исследовал обращения клиентов и водителей в службу поддержки с информацией о забытых вещах в период с 31 декабря 2018 по 22 апреля 2019 года.

Выяснилось, что чаще всего букеты теряются с 4 по 11 марта, до и после Международного женского дня. В остальное время букеты забывают в салоне такси в десять раз реже.