Оргии, многожёнство и продажа любовниц. Как была устроена личная жизнь древних славян

Десять жён Владимира Святого

Жизнь славян в давние века сильно отличалась от современной. В период с VII по X века славяне, как и варяжские князья, правившие территорией Руси, не были христианами. А это значило, что им не нужно было клясться в любви до гроба. У воинов была законная жена, у воинов побогаче — пара жён, у конунгов и полководцев жён было ещё больше. Так, у будущего крестителя Руси князя Владимира, пока он был ещё яростным язычником, было свыше десяти жён и 300 "блудей". Не вру, всё есть в летописях. А потом, как сообщается, "иссякла сила языческая".

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И это не осуждалось обществом, напротив, жёны были дорогим удовольствием, и их нужно было содержать. Стало быть, чем больше было у воина жён, тем богаче он был. А чем богаче он был, тем удачливее и отважнее он показал себя в походах — раз сумел столько награбить впрок.

Украду тебя, украду

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Откуда же брали жён? Тут надо понимать, что содержать сотню рабынь в качестве любовниц женитьбой не считалось. Брак был прежде всего политическим или экономическим союзом. Это у аристократии. У простого люда любовниц на содержании было меньше. Но и брак объединял дворы. В крайнем случае служил поводом заполучить крупное приданое. Но откуда взять много жён? Выход один — воровать. Вот что об этом пишет Ключевский.

"Сложные семьи ближайших родственников, которыми размещались восточные славяне, с течением времени разрастались в родственные селения, помнившие о своём общем происхождении, память о котором сохранялась в отческих названиях таких сёл: Жидчичи, Мирятичи, Дедичи, Дедогостичи. Для таких сёл, состоявших из одних родственников, важным делом было добывание невест. При господстве многожёнства своих недоставало, а чужих не уступала их родня добровольно и даром. Отсюда необходимость похищений".

Как правило, такие похищения проходили на игрищах. Это сходки между сёлами. Например, на день Ивана Купалы. Такой совместный сабантуй или, как сказали бы сейчас, тимбилдинг. На таких собраниях люди с разных селений знакомились, выпивали, занимались сексом. Причём просто секс в понимании славян ничего не значил. Он не считался зазорным. Но вот женитьба — вопрос более серьёзный, не всегда родня давала добро. Тогда приходилось воровать.

Славянин приобретёт жену со скидкой

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Для похищения невест славяне использовали слово "умычка". Умыкнуть невесту — создать проблемы. Так как род мог идти на род. А деревня воевать с деревней. Со временем на этот случай придумали выкуп. То есть жених, укравший во время гуляний себе жену, со временем возвращался и откупался за неё перед родственниками. Причём суммы были солидные: платили быками, серебром, мехом. Это называлось дать вена. Вено — откупка за умычку. А жена в этой ситуации называлась водимою. То есть её уводили из рода за откуп. А со временем такой выкуп превратился в прямую продажу.

То есть родственники по факту выставляли своих дочерей, племянниц или внучек на продажу. У каждой была своя стоимость, но допускался и торг между кандидатами. Таким образом, денежные отношения помогли славянам сохранить многожёнство так, чтобы не заключать браки с родственниками. И находить невест так, чтобы всё в итоге не заканчивалось кровопролитием. Такая товарная сделка, как считается, и породила выражения "выйти замуж" и "взять в жёны". С принятием православия обряд выкупа невесты превратился в забавный свадебный обычай, который можно встретить и сегодня практически на любой свадьбе. И никто уже не связывает его с покупкой.