Российская фигуристка Валиева выиграла короткую программу на юниорском ЧМ

Российская спортсменка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Таллине.

Таким образом, турнирная таблица на данном этапе соревнований выглядит так: на первом месте — 13-летняя Камилла Валиева из группы Этери Тутберидзе с результатом 74,92 балла, на втором — южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин (70,08 балла), ей меньше двух баллов уступает россиянка Дарья Усачёва (68,45 балла).