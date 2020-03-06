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Российская фигуристка Валиева выиграла короткую программу на юниорском ЧМ

Её результат — 74,92 балла.

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Камила Валиева. Фото © Claudio Benedetto / LPS via ZUMA Wire

Российская спортсменка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Таллине.

Таким образом, турнирная таблица на данном этапе соревнований выглядит так: на первом месте — 13-летняя Камилла Валиева из группы Этери Тутберидзе с результатом 74,92 балла, на втором — южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин (70,08 балла), ей меньше двух баллов уступает россиянка Дарья Усачёва (68,45 балла).

Ещё одна представительница РФ на чемпионате — победительница финала Кубка России 2019 года Майя Хромых — набрала 66,78 балла.

В субботу, 7 марта, девушки представят произвольную программу. Юниорские соревнования завершатся 8 марта.

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