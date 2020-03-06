Российская фигуристка Валиева выиграла короткую программу на юниорском ЧМ

Российская спортсменка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Таллине.
Таким образом, турнирная таблица на данном этапе соревнований выглядит так: на первом месте — 13-летняя Камилла Валиева из группы Этери Тутберидзе с результатом 74,92 балла, на втором — южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин (70,08 балла), ей меньше двух баллов уступает россиянка Дарья Усачёва (68,45 балла).
Ещё одна представительница РФ на чемпионате — победительница финала Кубка России 2019 года Майя Хромых — набрала 66,78 балла.
В субботу, 7 марта, девушки представят произвольную программу. Юниорские соревнования завершатся 8 марта.